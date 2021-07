Olympische Spiele

Olympia 2021 - Highlights der Nacht: Köhler erkämpft Bronze, Basketballer feiern Sieg, Ruderer kentern

Highlights der Mittwochnacht bei Olympia 2021 in Tokio: Schwimmerin Sarah Köhler hat für die nächste deutsche Medaille in Japan gesorgt, die deutschen Basketballer sind durch ihren ersten Sieg in der Vorrunde nun wieder im Rennen, Dominik Koepfer ist im Tennisturnier ausgeschieden und bei den Ruderern gab es kuriose Szenen und weitere Medaillenentscheidungen. Die Zusammenfassung im Video!

