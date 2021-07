Olympische Spiele

Olympia 2021: Jan Jagla mit der Analyse zu Deutschland gegen Australien

Das deutsche Basketball-Team zieht trotz einer weiteren Vorrunden-Niederlage ins Viertelfinale des Olympia-Turniers ein. Gegen Australien hieß es am Ende 76:89. Für Eurosport-Ambassador Jan Jagla war das Team aus Down Under schlicht zu gut.

00:03:35, vor einer Stunde