Olympische Spiele

Olympia 2021: Kanu-Siegerin Ricarda Funk und ihr Vater Thorsten Funk im Interview - "Emotional wie im Stadion"

Slalom-Kanutin Ricarda Funk hat mit einem wilden Tanz durch den Stangenwald den Bann gebrochen und dem deutschen Olympia-Team am vierten Wettkampftag die lang ersehnte erste Goldmedaille beschert. Nach ihrem spektakulären Olympiasieg spricht sie in der Eurosport-Sendung "Big in Japan" über den Gold-Tag. Und ihr Vater verrät, wie in der Heimat mitgefiebert wurde!

00:06:07, vor 37 Minuten