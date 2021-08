Am elften Tag der Olympischen Spiele 2020 in Tokio stehen viele Entscheidungen mit deutscher Beteiligung an.

In 21 Sportarten werden Wettkämpfe ausgetragen, in neun wird um olympisches Edelmetall gekämpft.

Medaillenentscheidungen fallen im Bahnradsport, Boxen, Gewichtheben, Kanu, Kunstturnen, Leichtathletik, Ringen, Segeln und Wasserspringen.

Deutsche Medaillenchancen gibt es insbesondere im Bahnradsport, Kanu und der Leichtathletik.

Olympia 2021: Die deutschen Medaillenchancen am Dienstag

Im Kanusport hat Deutschland bereits vier Medaillen gewonnen. Nun sollen Weitere in den Sprintwettbewerben folgen. Im Canadier-Zweier der Männer steht das Halbfinale ab 2:44 Uhr an. Sebastian Brendel und Tim Hecker wollen ins Finale (4:45 Uhr) und zählen zu den Medaillenkandidaten.

Im Kajak-Einer der Männer geht mit Jacob Schopf ein aussichtsreicher deutscher Starter im Halbfinale (ab 3:00 Uhr) ins Rennen. Im Finale ab 5:12 Uhr will Schopf um Edelmetall mitfahren.

Jacob Schopf Fotocredit: Getty Images

Gleich eine doppelte Chance auf eine Medaille besteht aus deutscher Sicht im Kajak-Zweier der Frauen. Dort sind mit Sabrina Hering-Pradler und Tina Dietze sowie Caroline Arft und Sarah Brüßler gleich zwei deutsche Duos vertreten. Das Halbfinale ist für 3:23 Uhr geplant, das Finale ab 5:39 Uhr.

Wasserspringer Martin Wolfram möchte im Männer-Finale beim Kunstspringen vom 3-Meterbrett aufs Podest. Um 3:00 Uhr steht zunächst das Halbfinale an, das Finale um 8:00 Uhr.

In der Leichtathletik ist Weltmeisterin Malaika Mihambo Topfavoritin auf Gold im Weitsprung der Frauen. Die 27-Jährige aus Heidelberg qualifizierte sich mit der zweitbesten Weite locker für das Finale, dieses beginnt um 3:50 Uhr.

Malaika Mihambo im Weitsprung-Finale Fotocredit: Eurosport

Ab 6:33 Uhr sind Erik Heil und Thomas Plößel beim Segeln im Medaillenrennen am Start. In der Männer-Klasse 49er zählt das deutsche Duo zum Favoritenkreis.

Im Bahnradsport steht bei den Frauen die Mannschaftsverfolgung auf dem Programm. Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger haben über die 4000 m in 4:07,307 Minuten einen neuen Weltrekord in der Qualifikation aufgestellt.

Die 1. Runde ist für 8:30 Uhr angesetzt, das Finale für 10:05 Uhr. Deutschland zählt nach dem Weltrekord nun zu den Topfavoriten, die stärksten Gegner heißen Großbritannien und USA.

Topfavoriten sind auch die deutschen Männer im Teamsprint. Timo Bichler, Stefan Bötticher und Maximilian Levy haben die Goldmedaille im Visier. Zuvor müssen sie allerdings noch die Qualifikation (ab 8:58 Uhr) sowie die 1. Runde (ab 9:50 Uhr) überstehen. Das Finale ist für 10:35 Uhr geplant.

Olympia 2021: Deutsche Athleten im Fokus

Im Beachvolleyball geht es bei den Frauen in die entscheidende Phase. Um 2:00 Uhr bekommen es Margareta Kozuch und Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig im Viertelfinale mit Alix Klineman und April Ross (USA) zu tun.

Für die deutschen Basketballer steht ebenfalls das Viertelfinale an. Die Männer von Bundestrainer Henrik Rödl messen sich ab 3:00 Uhr mit Europameister Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic.

Tischtennisspieler Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska treffen im Männer-Viertelfinale im Teamwettbewerb ab 7:30 Uhr auf Taiwan.

Dimitrij Ovtcharov hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille im Einzel gewonnen Fotocredit: Getty Images

Sportklettern ist neu im olympischen Programm und feiert nun seine Premiere. Die Qualifikation im Kombinationswettkampf der Männer beginnt ab 10:00 Uhr. Mit Jan Hojer und Alexander Megos sind auch zwei deutsche Starter dabei.

Im Kunstturnen will Lukas Dauser nach seiner starken Leistung im Mannschaftswettbewerb nun im Barren-Finale der Männer angreifen. Der Sportsoldat ist ab 10:00 Uhr am Start.

Die deutschen Hockey-Herren greifen nach einer olympischen Medaille. Im Halbfinale steht ihnen ab 12:00 Uhr allerdings Australien im Weg zu einem möglichen Endspiel.

Mats Grambusch will mit den deutschen Hockey-Herren ins Halbfinale Fotocredit: Getty Images

Nach den Olympiasiegen von Julia Krajewski und Jessica von Bredow-Werndl wollen die deutschen Reiter im Springreiten ins Finale einziehen. Ab 12:00 Uhr geht das deutsche Trio Daniel Deußer, André Thieme und Christian Kukuk im Einzel- und Teamwettbewerb ins Rennen.

Beim Stabhochsprung-Finale der Männer sind zwei Deutsche mit von der Partie. Oleg Zernikel und Bo Kanda Lita Baehre messen sich ab 12:20 Uhr mit der Weltelite. Topfavorit auf Gold ist Superstar und Weltrekordler Armand Duplantis (Schweden).

Und ab 13:45 Uhr sind die deutschen Handballer im ersten K.o.-Rundenspiel gefordert. Im Viertelfinale geht es für die Männer von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Afrikameister Ägypten.

Dienstag im TV bei Eurosport 1 und Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+

Eurosport überträgt auch am Dienstag, 3. August, die olympischen Wettbewerbe in Tokyo 2020 umfangreich live im TV sowie im Livestream bei Eurosport auf Joyn PLUS+.

02:00 Uhr: Leichtathletik , u.a. Weitsprung Finale (Frauen) mit Malaika Mihambo

, u.a. Weitsprung Finale (Frauen) mit Malaika Mihambo 02:00 Uhr: Beachvolleyball , Ludwig/Kozuch-April/Alix (Viertelfinale Frauen)

, Ludwig/Kozuch-April/Alix (Viertelfinale Frauen) 02:30 Uhr: Kanu-Sprint , u.a. Kajak-Einer 200 Meter Finale (Frauen)

, u.a. Kajak-Einer 200 Meter Finale (Frauen) 03:00 Uhr: Basketball , Slowenien-Deutschland (Viertelfinale Männer)

, Slowenien-Deutschland (Viertelfinale Männer) 03:00 Uhr: Wasserspringen , 3-Meter-Brett Halbfinale (Männer) mit Martin Wolfram

, 3-Meter-Brett Halbfinale (Männer) mit Martin Wolfram 04:00 Uhr: Boxen , u.a. Federgewicht Finale (Frauen)

, u.a. Federgewicht Finale (Frauen) 06:00 Uhr: Volleyball , Japan-Brasilien (Viertelfinale Männer)

, Japan-Brasilien (Viertelfinale Männer) 06:15 Uhr: Handball , Schweden-Spanien (Viertelfinale Männer)

, Schweden-Spanien (Viertelfinale Männer) 06:40 Uhr: Basketball , Spanien-USA (Viertelfinale Männer)

, Spanien-USA (Viertelfinale Männer) 07:30 Uhr: Tischtennis , Deutschland-Taiwan (Viertelfinale Männer-Team)

, Deutschland-Taiwan (Viertelfinale Männer-Team) 08:30 Uhr: Bahnrad , u.a Mannschaftsverfolgung Finale (Frauen)

, u.a Mannschaftsverfolgung Finale (Frauen) 09:30 Uhr (bis ca. 16:00 Uhr): Medal Zone - Die Olympia LIVE-Konferenz

- Die Olympia LIVE-Konferenz 10:00 Uhr: Fußball , Mexiko-Brasilien (Halbfinale Männer)

, Mexiko-Brasilien (Halbfinale Männer) 10:00 Uhr: Volleyball , Italien-Argentinien (Viertelfinale Männer)

, Italien-Argentinien (Viertelfinale Männer) 10:00 Uhr: Turnen , u.a. Barren Finale (Männer) mit Lukas Dauser

, u.a. Barren Finale (Männer) mit Lukas Dauser 10:00 Uhr: Klettern , Qualifikation

, Qualifikation 10:20 Uhr: Basketball , Italien-Frankreich (Viertelfinale Männer)

, Italien-Frankreich (Viertelfinale Männer) 11:15 Uhr: Ringen , Halbfinale & Finale (Frauen und Männer)

, Halbfinale & Finale (Frauen und Männer) 12:00 Uhr: Leichtathletik , u.a. Stabhochsprung Finale (Männer), 200 Meter Finale (Frauen)

, u.a. Stabhochsprung Finale (Männer), 200 Meter Finale (Frauen) 12:00 Uhr: Hockey , Australien-Deutschland (Halbfinale Männer)

, Australien-Deutschland (Halbfinale Männer) 13:00 Uhr: Fußball , Japan-Spanien (Halbfinale Männer)

, Japan-Spanien (Halbfinale Männer) 13:00 Uhr: Gewichtheben , Finale 109 kg (Männer)

, Finale 109 kg (Männer) 13:45 Uhr Handball, Deutschland-Ägypten (Viertelfinale Männer)

Deutschland-Ägypten (Viertelfinale Männer) 14:30 Uhr: Volleyball , Polen-Frankreich (Viertelfinale Männer)

, Polen-Frankreich (Viertelfinale Männer) 17:00 Uhr: BIG IN JAPAN - Die Olympia Show LIVE

- Die Olympia Show LIVE 18:15 Uhr: Olympia News Flash LIVE

LIVE 21:15 Uhr: BIG IN JAPAN - Olympia Late Night LIVE

Olympia 2021: Superstars to watch

Nach ihrem vorzeitigen Rückzug aus dem Teamwettbewerb ist US-Superstar Simone Biles im Kunstturnen der Frauen für das Finale am Schwebebalken gemeldet. Der Auftritt der viermaligen Rio-Olympiasiegerin wird mit großer Spannung erwartet. Los geht’s um 10:50 Uhr.

Vorher sind bereits die USA-Superstars im Männer-Viertelfinale im Basketball im Einsatz. Das Team um den zweimaligen NBA-Champion Kevin Durant trifft ab 6:40 Uhr im Kracherduell auf Spanien.

Kevin Durant Fotocredit: Getty Images

Handball-Rio-Olympiasieger und Weltmeister Dänemark um Superstar Mikkel Hansen bekommt es im Viertelfinale der Männer ab 10:00 Uhr mit Topstar Sander Sagosen und Norwegen zu tun.

Im Fußball steht bei den Männern die Halbfinals auf dem Programm. Titelverteidiger Brasilien trifft in der Vorschlussrunde ab 10:00 Uhr auf Mexiko, Gastgeber Japan ab 13:00 Uhr auf Spanien.

Ryan Crouser Fotocredit: Getty Images

Im Kugelstoßen der Männer hat Weltrekordhalter Ryan Crouser (USA) seinen ersten Auftritt. Der Rio-Olympiasieger beginnt ab 12:15 Uhr mit der Qualifikation für das Finale.

Und bei den Frauen will 100-Meter-Goldmedaillengewinnerin Elaine Thompson-Herah auch im Finale über 200 m ganz oben stehen. Die größte Herausforderin ab 14:50 Uhr ist Landsfrau und Superstar Shelly-Ann Fraser-Price.

Olympia 2021: Geheimtipp des Tages

Im Boxen werden zwei neue Olympiasieger gekrönt. Im Federgewicht der Frauen (54 bis 57 kg) stehen sich Nesthy Petecio (Philippinen) und Sena Irie (Japan) ab 6:05 Uhr im Finale gegenüber.

Bei den Männern treffen sich im Finale im Weltergewicht Pat McCormack (Großbritannien) und Roniel Iglesias (Kuba). Die erste Ringglocke ertönt um 12:05 Uhr.

Und im Gewichtheben sind die stärksten Männer der Welt im Einsatz. Im Superschwergewicht über 109 kg gehen Simon Martirosyan (Armenien), Akbar Djuraev (Usbekistan) und Ali Hashemi (Iran) ab 12:50 Uhr als Favoriten ins Finale.

