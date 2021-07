Am sechsten Tag der Olympischen Spiele 2020 in Tokio stehen viele spannende Entscheidungen an.

In 23 Sportarten finden Wettkämpfe statt, in acht werden die nächsten Olympischen Medaillen vergeben.

Entscheidungen um Edelmetall fallen im Fechten, Judo, Kanu-Slalom, Kunstturnen, Rudern, Schießen, Schwimmen und Tischtennis.

Auch deutsche Athleten haben gute Medaillenchancen. Die besten gibt es im Judo und im Kanu-Slalom.

Olympia 2021: Deutsche Medaillenhoffnungen am Donnerstag

Den Auftakt am Donnerstag machen die Ruderer. Ab 2:50 Uhr wollen Jason Osborne und Jonathan Rommelmann im Leichtgewichts-Doppelzweier im Finale eine Medaille holen. Topfavoriten sind die Boote aus Irland und Italien, doch mit dem deutschen Duo ist zu rechnen.

Schwimmer Florian Wellbrock greift ab 3:30 Uhr ins Geschehen ein. Der Doppelweltmeister von 2019 geht im Finale über 800m Freistil an den Start. Wellbrock, der mit der zweitschnellsten Vorlaufzeit das Finale erreichte, will die zweite deutsche Medaille in Tokio für die deutschen Beckenschwimmer holen.

Zuvor sicherte sich bereits seine Verlobte Sarah Köhler Bronze über 1500m Freistil. Topfavorit auf den Olympiasieg ist Mykhailo Romanchuk aus der Ukraine.

Florian Wellbrock will über 800 m Freistil eine Medaille gewinnen. Fotocredit: Imago

Ab 5:38 Uhr wird es dann für Anna-Maria Wagner ernst. Die Judo-Weltmeisterin im Halbschwergewicht bis 78kg tritt zu ihrem ersten Kampf in der Runde der letzten 32 an. Ihre Gegnerin muss noch ermittelt werden. Wagner gilt als große Goldfavoritin. Das Finale ist dann für 11:25 Uhr angesetzt.

Im Kanu-Slalom der Frauen startet Andrea Herzog im Canadier-Einer mit großen Ambitionen. Im Halbfinale ab 7:00 Uhr will die 21-Jährige aus Sachsen ins Finale einziehen. Dieses ist im Anschluss ab 8:55 Uhr angesetzt. Favoritin ist Jessica Fox (Australien), die bereits Bronze im Kajak-Einer holte.

Donnerstag im TV bei Eurosport 1 und Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+

Eurosport überträgt auch am Donnerstag, 29. Juli, die Olympischen Wettbewerbe in Tokyo 2020 umfangreich live im TV sowie im Livestream bei Eurosport auf Joyn PLUS+.

00:30 Uhr: Golf 1. Runde (Männer)

1. Runde (Männer) 01:30 Uhr: Rudern Halbfinal- und Finalläufe (Frauen und Männer) u.a. mit Jason Osborne und Jonathan Rommelmann

Halbfinal- und Finalläufe (Frauen und Männer) u.a. mit und 03:00 Uhr: BMX Viertelfinale (Frauen und Männer)

Viertelfinale (Frauen und Männer) 03:30 Uhr: Schwimmen u.a. Finale 800m Freistil (Männer) mit Florian Wellbrock

u.a. Finale 800m Freistil (Männer) mit 04:00 Uhr: Judo Halbschwergewicht (Frauen) u.a. mit Anna-Maria Wagner

Halbschwergewicht (Frauen) u.a. mit 04:45 Uhr: Hockey Gruppenphase (Männer): Südafrika-Deutschland

Gruppenphase (Männer): Südafrika-Deutschland 06:20 Uhr: Boxen Achtelfinale (Frauen und Männer)

Achtelfinale (Frauen und Männer) 06:40 Uhr: Basketball Gruppenphase (Männer): Slowenien-Japan

Gruppenphase (Männer): Slowenien-Japan 07:00 Uhr: Kanu-Slalom Halbfinale und Finale (Frauen): Einer-Kanadier mit Andrea Herzog

Halbfinale und Finale (Frauen): Einer-Kanadier mit 07:30 Uhr: Schießen Finale (Frauen und Männer): Trap mit Andreas Löw

Finale (Frauen und Männer): Trap mit 08:00 Uhr: Tischtennis Halbfinale (Frauen und Männer) mit Dimitrij Ovtcharov

Halbfinale (Frauen und Männer) mit 08:00 Uhr: Tennis Viertelfinale (Männer) mit Alexander Zverev und Halbfinale (Frauen)

Viertelfinale (Männer) mit und Halbfinale (Frauen) 08:00 Uhr: Beachvolleyball Gruppenphase (Frauen und Männer): u.a. mit Karla Borger und Julia Sude

Gruppenphase (Frauen und Männer): u.a. mit Karla Borger und Julia Sude 08:00 Uhr (bis ca. 16:00 Uhr): Medal Zone - Die Olympia LIVE-Konferenz

- Die Olympia LIVE-Konferenz 12:45 Uhr: Turnen Mehrkampf Frauen

Mehrkampf Frauen 13:50 Uhr: Basketball Gruppenphase (Männer): Spanien - Argentinien

Gruppenphase (Männer): Spanien - Argentinien 14:20 Uhr: Handball Gruppenphase (Frauen): Schweden - Frankreich

Gruppenphase (Frauen): Schweden - Frankreich 14:35 Uhr: Volleyball Gruppenphase (Frauen): USA - Türkei

Gruppenphase (Frauen): USA - Türkei 17:00 Uhr: BIG IN JAPAN - Die Olympia Show LIVE

- Die Olympia Show LIVE 18:15 Uhr: Olympia News Flash LIVE

Flash LIVE 21:15 Uhr: BIG IN JAPAN - Olympia Late Night LIVE



Olympia 2021: Deutsche Athleten im Fokus

Mit Spannung erwartet wird der nächste Auftritt von Ruderer Oliver Zeidler. Der Weltmeister bestreitet im Einer bei den Männern sein Halbfinale ab 4:00 Uhr. Bislang macht Zeidler in Tokio eine extrem souveräne Figur.

Um 4:45 Uhr sind dann die deutschen Hockey-Herren gegen Südafrika gefordert. Nach den Siegen über Kanada und Großbritannien sowie der Niederlage gegen Belgien will sich das Team von Bundestrainer Kais al Saadi am 3. Gruppenspieltag eine gute Position für die K.o.-Runde erspielen.

Ein Highlight aus deutscher Sicht ist das Halbfinale im Tischtennis-Einzel. Dort bekommt es Dimitrij Ovtcharov ab 9:00 Uhr mit Rio-Olympiasieger Ma Long aus China zu tun. Ein Sieg des Deutschen gegen den langjährigen Dominator wäre eine Sensation.

Dimitri Ovtcharov Fotocredit: Getty Images

Im Tennis stehen aus deutscher Sicht gleich zwei Matches im Mittelpunkt. Zunächst schlägt im Herren-Einzel Alexander Zverev ab etwa 12:00 Uhr gegen den Franzosen Jérémy Chardy im Viertelfinale auf. Ab 14:00 Uhr sind Laura Siegemund und Kevin Krawietz im Mixed-Viertelfinale gegen das serbische Duo Nina Stojanovic und Novak Djokovic gefordert.

Die deutschen Schwimmerinnen Sarah Köhler und Isabel Gose haben nach ihren starken ersten Auftritten nun auch in den Vorläufen über 800m Freistil die Chance ins Finale einzuziehen. Los geht’s um 12:00 Uhr.

Und ab 12:50 Uhr sind im Kunstturnen der Frauen mit Kim Bui und Elisabeth Seitz zwei deutsche Athletinnen im Finale mit von der Partie.

Olympia 2021: Superstar to watch

Kliment Kolesnikov ist bereits mit seinen 21-Jährigen eine absolute Ausnahmeerscheinung. Der Schwimmstar aus Moskau gewann bei den Olympischen Jugendspielen 2018 in Buenos Aires sechsmal Gold.

Im Finale der Männer über 100m Freistil will der Russe nun in Tokio seinen ersten Olympiasieg feiern. Kolesnikov gilt als haushoher Favorit. Der Startschuss des Rennens ist für 4:37 Uhr geplant.

Kliment Kolesnikov Fotocredit: Getty Images

Im Tischtennis-Einzel der Damen sind die Top-Drei der Setzliste und damit die geballte Starpower noch im Rennen. Goldfavoritin Meng Chen (China) trifft im Halbfinale ab 4:00 Uhr auf Yu Mengyu (Singapur) und Lokalmatadorin Mima Ito (Japan) bekommt es im Topduell mit Yingsha Sun zu tun. Das Finale ist um 14:00 Uhr angesetzt.

Olympia 2021: Geheimtipp des Tages

Was für einen Auftritt hat Luka Doncic bei seinem ersten Spiel bei Olympia hingelegt. 48 Punkte, 13 Rebounds und fünf Assists brachte der 22-jährige Basketball-Superstar von den Dallas Mavericks in der ersten Partie auf sein Konto. Am Ende stand ein deutlicher 118:100-Erfolg Sloweniens gegen Argentinien zu Buche.

Nun folgt das zweite Duell in der Gruppenphase für Doncic und seine Slowenen. Mit einem Sieg gegen Gastgeber Japan könnte der Europameister bereits den Sprung in die K.o.-Runde klarmachen, sofern die Konkurrenz mitspielt.

Tip-off für Doncic und Co. ist um 6:40 Uhr.

Luka Doncic brilliert für die slowenische Nationalmannschaft Fotocredit: Getty Images

Die großen Olympia-Geschichten:

