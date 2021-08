Das Programm am 13. Tag der Olympischen Spiele 2020 in Tokio ist vollgepackt mit Events und auch aus deutscher Sicht sehr attraktiv.

In 21 Sportarten werden Wettkämpfe ausgetragen, in 13 davon wird um olympisches Edelmetall gekämpft.

Medaillenentscheidungen fallen im Bahnradsport, Boxen, Freiwasserschwimmen, Fußball, Hockey, Kanu/Kayak-Sprint, Karate, Leichtathletik, Ringen, Skateboard, Sportklettern, Tischtennis und Wasserspringen.

Deutsche Medaillenchancen gibt es insbesondere im Bahnradsport, im Freiwasserschwimmen, im Hockey, im Kajak und im Tischtennis.

Olympia 2021: Die deutschen Medaillenchancen am Donnerstag

Freiwasserschwimmen

Ab 23:30 Uhr im TV

Mit Florian Wellbrock

Florian Wellbrock geht im Männer-Rennen über 10 km im Freiwasser an den Start und greift nach seiner ersten Goldmedaille. Nach geht im Männer-Rennen überan den Start und greift nach seiner ersten Goldmedaille. Nach Bronze über 1500 m gehört der Doppel-Weltmeister zu den Topfavoriten.

Kanu

Ab 2:30 Uhr im TV

Mit Lisa Jahn, Sabrina Hering-Pradler, Jule Hake, Jacob Schopf und Max Hof

Lisa Jahn im Canadier-Einer um 2:44 Uhr im Halbfinale. Das Finale findet um 4:50 Uhr statt. Sabrina Hering-Pradler und Jule Hake fahren um 2:58 Uhr im Kajak-Einer ums Final-Ticket (5:22 Uhr). Halbfinale für 3:26 Uhr angesetzt ist. Das große Finale soll um 5:47 Uhr stattfinden. Bei den Kanuten startetim. Dasfindet umstatt.undfahren umimums Final-Ticket (). Favoriten auf Gold sind Youngster Jacob Schopf und Routinier Max Hoff im Kajak-Zweier, derenangesetzt ist. Das großesoll umUhr stattfinden.

Hockey

Ab 3:30 Uhr im TV

Mit dem deutschen Team von Coach Kais al Saadi

Hockey-Männer gegen Indien um Bronze. Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi muss gewinnen, um die laufende Medaillen-Serie (zuletzt 2000 ohne Edelmetall) auszubauen. Nach der bitteren Halbfinal-Niederlage gegen den dreimaligen Weltmeister Australien (1:3) kämpfen die deutschengegenum Bronze. Die Mannschaft vonmuss gewinnen, um die laufende Medaillen-Serie (zuletzt 2000 ohne Edelmetall) auszubauen.

Tischtennis

Ab 4:00 Uhr im TV

Mit Xiaona Shan, Ying Han und Petrissa Solja

Petrissa Solja und Co. im Bronze-Fight mit Hongkong ein versöhnliches Ende an. Im Halbfinale scheiterten die DTTB-Frauen mit 0:3 an den Favoritinnen aus China . Nun strebenund Co. immitein versöhnliches Ende an.

Bahnradsport

Ab 8:30 Uhr im TV

Mit Emma Hinze, Lea-Sophie Friedrich, Maximilian Lewy und Roger Kluge

Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich wollen sich im Keirin ihren Medaillentraum erfüllen. Das Viertelfinale beginnt um 9:06 Uhr und das Finale soll um 10:37 Uhr ausgetragen werden. Hinze gilt als Mitfavoritin. In der Omnium-Disziplin der Männer startet Roger Kluge um 8:30 Uhr mit dem ersten von vier Läufen. Das Finale ist für 10:55 Uhr angesetzt. Im Bahnsprint der Männer ist Maximilan Lewy im Duell um die Plätze fünf bis acht gefordert (11:27 Uhr).

Olympia 2021: Deutsche Athleten im Fokus

Golf

Ab 00:30 Uhr im TV

Mit Sophia Popov und Caroline Masson

Ab 00:30 Uhr geht es für die Golferinnen wieder ans Eingemachte. Sophia Popov und Caroline Masson ist am Mittwoch ein ordentlicher Start ins olympische Turnier geglückt. Auf dem Par-71-Platz im Kasumigaseki Country Club spielten die zweimalige Solheim-Cup-Gewinnerin Masson und British-Open-Champion Popov jeweils Runden auf Platzstandard und belegten den 23. Platz im 60-köpfigen Feld.geht es für die Golferinnen wieder ans Eingemachte.

Skateboarding: Park

Ab 2:00 Uhr im TV

Mit Tyler Edtmayer

Tyler Edtmayers Ziel ein Platz in den Top 10, doch 2:00 Uhr. Ursprünglich warZiel ein Platz in den Top 10, doch er verletzte sich im Training . Am Park-Wettkampf teilnehmen wird der 20-Jährige dennoch ab

Leichtathletik: Zehnkampf Männer, Siebenkampf Frauen, 20 km Gehen

Ab 2:00 Uhr

Mit u.a. Kai Kazmirek, Imke Onnen und Carolin Schäfer

(ab 2:00 Uhr mit 110 m Hürden) geht Kai Kazmirek Hoffnungen auf einen erfolgreichen Wettbewerb. Der zweite Wettkampftag im Zehnkampf der Männermit 110 m Hürden) geht ohne den verletzten Favoriten Niklas Kaul über die Bühne. Dafür macht sichHoffnungen auf einen erfolgreichen Wettbewerb.

In der Hochsprung-Qualifikation bemühen sich die deutsche Hallenmeisterin Imke Onnen und Marie-Laurence Jungfleisch ums Weiterkommen (ab 2:10 Uhr). Carolin Schäfer, nach Tag eins auf Rang sieben, muss im Weitsprung (2:40 Uhr), Speerwurf (5:30 Uhr) und im abschließenden 800-Meter-Lauf (14:20 Uhr) ran. Ebenfalls dabei ist Vanessa Grimm. Das Leichtathletik-Highlight des Tages sind die 20 km Gehen der Männer um 9:30 Uhr, wo unter anderem Nils Brembach mit von der Partie ist.

Wasserspringen

Ab 3:00 Uhr im TV

Mit Christina Wassen und Elena Wassen

Christina Wassen und Elena Wassen ab 3:00 Uhr den Sprung ins Finale an. Elena Im Wasserspringen peilen die Schwesternundden Sprung ins Finale an. Elena erreichte im Vorkampf Rang sechs, während sich Schwester Christina mit Platz 13 zufrieden geben musste.

Karate

Ab 3:40 Uhr im TV

Mit Jasmin Jüttner

Karateka Jasmin Jüttner möchte ab 3:40 Uhr im Mutterland des Karate in der K.o.-Runde ihr ganzes Können beweisen.

Ringen

Ab 4:00 Uhr im TV

Mit Gennadij Cudinovic

Im letzten Match des Achtelfinals möchte der deutsche Ringer Gennadij Cudinovic gegen den Kasachen Yusuo Batirmurzaev um 5:19 Uhr in der Makuhari Messe sein Ticket fürs Viertelfinale lösen. Cudinovic kämpft in der Klasse bis zu 125 kg. Die Ring-Wettkämpfe des Tages beginnen um 4:00 Uhr.

Moderner Fünfkampf: Fechten

Ab 6:00 Uhr im TV

Mit Annika Schleu, Rebecca Langrehr, Fabian Liebig und Patrick Dogue

Zwei deutsche Damen sind bei den Olympischen Spielen im modernen Fünfkampf vertreten. Annika Schleu und Rebecca Langrehr gehen ab 6:00 Uhr an den Start. Bei den Männern sind es Fabian Liebig und Patrick Dogue, die ab 9:30 Uhr am Wettbewerb teilnehmen. Am Donnerstag kommt es ausschließlich zum Fechten.

Donnerstag im TV bei Eurosport 1 und Live-Stream bei Eurosport mit Joan PLUS+

Eurosport überträgt auch am Donnerstag, 5. August, die olympischen Wettbewerbe in Tokio 2020 umfangreich live im TV sowie im Livestream bei Eurosport auf Joyn PLUS+.

23:30 Uhr Freiwasser-Schwimmen, 10km (Männer)

Freiwasser-Schwimmen, 10km (Männer) 00:20 Uhr Golf, Tag 2 (Frauen)

Golf, Tag 2 (Frauen) 02:00 Uhr Leichtathletik, u.a. Dreisprung-Finale (Männer)

Leichtathletik, u.a. Dreisprung-Finale (Männer) 02:00 Uhr Beachvolleyball, Halbfinale (Frauen)

Beachvolleyball, Halbfinale (Frauen) 02:00 Uhr Skateboard, Park (Männer)

Skateboard, Park (Männer) 02:30 Uhr Kanu-Sprint, u.a. Halbfinals und Finals (Frauen und Männer)

Kanu-Sprint, u.a. Halbfinals und Finals (Frauen und Männer) 03:00 Uhr Karate, Kata Frauen Vorrunde und Finale

Karate, Kata Frauen Vorrunde und Finale 03:00 Uhr Wasserspringen, 10-Meter-Turm (Halbfinale Frauen)

Wasserspringen, 10-Meter-Turm (Halbfinale Frauen) 03:30 Uhr Hockey, Spiel um Platz 3: Deutschland - Indien

Hockey, Spiel um Platz 3: Deutschland - Indien 04:00 Uhr Tischtennis, Spiel um Platz 3: Deutschland - Hongkong

Tischtennis, Spiel um Platz 3: Deutschland - Hongkong 04:00 Uhr Ringen, Achtel- und Viertelfinals (Frauen und Männer)

Ringen, Achtel- und Viertelfinals (Frauen und Männer) 05:20 Uhr Karate, Kumite Männer

Karate, Kumite Männer 06:00 Uhr Moderner Fünfkampf Frauen

Moderner Fünfkampf Frauen 06:00 Uhr Volleyball, Brasilien - ROC (Halbfinale Männer)

Volleyball, Brasilien - ROC (Halbfinale Männer) 06:15 Uhr Basketball, USA - Australien (Halbfinale Männer)

Basketball, USA - Australien (Halbfinale Männer) 08:00 Uhr Wasserspringen, 10-Meter-Turm (Finale Frauen)

Wasserspringen, 10-Meter-Turm (Finale Frauen) 08:45 Uhr Bahnrad, u.a. Keirin Finale (Frauen)

Bahnrad, u.a. Keirin Finale (Frauen) 09:00 Uhr: Medal Zone - Die Olympia LIVE-Konferenz

LIVE-Konferenz 09:30 Uhr Leichtathletik, 20km Gehen (Männer)

Leichtathletik, 20km Gehen (Männer) 10:00 Uhr Handball, Frankreich - Ägypten (Halbfinale Männer)

Handball, Frankreich - Ägypten (Halbfinale Männer) 10:30 Uhr Sportklettern, Olympische Kombination (Männer)

Sportklettern, Olympische Kombination (Männer) 11:30 Uhr Leichtathletik, u.a. Stabhochsprung-Finale (Frauen) & Zehnkampf (Männer)

Leichtathletik, u.a. Stabhochsprung-Finale (Frauen) & Zehnkampf (Männer) 12:30 Uhr Tischtennis, Japan-China (Finale Team, Frauen)

Tischtennis, Japan-China (Finale Team, Frauen) 13:00 Uhr Basketball, Frankreich - Slowenien (Halbfinale Männer)

Basketball, Frankreich - Slowenien (Halbfinale Männer) 14:00 Uhr Volleyball Frankreich - Argentinien (Halbfinale Männer)

Volleyball Frankreich - Argentinien (Halbfinale Männer) 14:00 Uhr Handball, Spanien - Dänemark (Halbfinale Männer)

Handball, Spanien - Dänemark (Halbfinale Männer) 14:00 U hr Beachvolleyball, Halbfinale (Männer)

hr Beachvolleyball, Halbfinale (Männer) 17:00 Uhr: BIG IN JAPAN - Die Olympia Show LIVE

- Die Olympia Show LIVE 18:15 Uhr: Olympia News Flash LIVE

LIVE 21:15 Uhr: BIG IN JAPAN - Olympia Late Night LIVE

Olympia 2021: Superstars to watch

Im Basketball-Halbfinale trifft ein mit Superstars gespicktes US-amerikanisches Team bei den Olympischen Spielen in Tokio auf Australien (6:15 Uhr). Die US-Amerikaner um NBA-Star Kevin Durant beendeten die Gruppenphase überraschenderweise nur als Zweiter hinter Frankreich, das im anderen Halbfinale (13:00 Uhr) auf Slowenien um Dallas-Mavericks-Star Luka Doncic trifft.

Durant lässt es krachen: USA zeigt Spanien die Grenzen auf

Auf seinem Rachezug schaltete das Team von Trainer Gregg Popovich im Halbfinale Spanien mit 95:81 aus. Durant, der während des Turniers zum olympischen Topscorer der USA avancierte, führte sein Team dabei mit 29 Punkten an. Neben Durant verfügt die USA über zahlreiche weitere Weltklassespieler aus der NBA, wie zum Beispiel Jayson Tatum, Khris Middleton und Jrue Holiday.

Olympia 2021: Geheimtipps des Tages

Im Bantamgewicht (52-57 kg) boxen der US-Amerikaner Duke Ragan und der Russe Albert Batyrgaziev um 8:35 Uhr um den Olympia-Sieg.

Im Männer-Handball stehen die beiden Halbfinalspiele an. Um 10:00 Uhr fordert Afrikameister und Deutschland-Bezwinger Ägypten die Franzosen. Spanien versucht um 14:00 Uhr Doppel-Weltmeister Dänemark aus dem Turnier zu kicken.

Weinhold (li.) und Pekeler (re.) im Spiel gegen Ägypten Fotocredit: Getty Images

Im Ringen bis zu 86 kg steigt um 13:20 Uhr das Finale zwischen dem Iraner Hassan Yazdanicharati und David Morris III aus den USA.

Die großen Olympia-Geschichten

