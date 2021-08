Das Programm am 14. Tag der Olympischen Spiele 2020 in Tokio ist vollgepackt mit Medaillenentscheidungen und auch einigen Highlights aus deutscher Sicht.

In 21 Sportarten werden Wettkämpfe ausgetragen, in elf davon wird um olympisches Edelmetall gekämpft.

Medaillenentscheidungen fallen im Bahnradsport, Beachvolleyball, Boxen, Fußball, Hockey, Karate, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Ringen, Sportklettern und Tischtennis.

Deutsche Medaillenchancen gibt es insbesondere in der Leichtathletik, beim Modernen Fünfkampf und im Tischtennis.

Olympia 2021: Die deutschen Medaillenchancen am Freitag

Leichtathletik

Ab 22:30 Uhr im TV

U.a. mit Carl Dohmann, Christian Hussong und Gina Lückenkemper

Die 50 km Gehen der Männer gehören in Tokio zum vorerst letzten Mal zum olympischen Programm in der Leichtathletik. Mit Carl Dohmann, Jonathan Hilbert und Nathaniel Seiler wollen auch drei Deutsche um die Medaillen mitkämpfen. Los geht es bereits um 22:30 Uhr.

Bei den Frauen stehen ab 9:30 Uhr die 20 km im Gehen auf dem Programm. Saskia Feige ist dabei die einzige Starterin aus Deutschland.

Speerwerferin Christin Hussong hat den Olympia-Sieg im Visier. Im Frauen-Finale ab 13:50 Uhr zählt die 27-Jährige aus Zweibrücken zu den Topfavoriten. Ihre stärksten Gegnerinnen dort sind Maria Andrejczyk (Polen) und Lyu Huihui (China).

Christin Hussong kämpft im Speerwerfen um Olympia-Gold

Gute Chancen auf olympisches Edelmetall hat auch die deutsche 4x100m-Staffel bei den Frauen. Rebekka Haase, Alexandra Burghardt, Tatjana Pinto und Gina Lückenkemper sind mit der drittschnellsten Zeit ins Finale eingezogen. Dort will das Quartett ab 15:30 Uhr eine Medaille holen. Die Favoriten heißen Jamaika, USA und Großbritannien.

Anschließend wollen die deutschen Männer mit Julian Reus, Joshua Hartmann, Deniz Almas und Lucas Ansah-Peprah für eine Überraschung über 4x100m bei den Männern sorgen. Topfavorit ist Jamaika.

Karate

Ab 3:44 Uhr im TV

Mit Ilja Smorguner und Noah Bitsch

Karate wurde extra für Tokio ins olympische Programm aufgenommen. In drei Jahren in Paris zählt die asiatische Kampfkunst dann nicht mehr zum Programm. Mit Ilja Smorguner und Noah Bitsch sind auch zwei deutsche Kämpfer am Start.

Smorguner startet in der Disziplin Kata mit der Gruppenphase ab 3:44 Uhr, das Finale ist für 12:50 Uhr vorgesehen. Bitsch ist in der Disziplin Kumite ab 10:21 Uhr dabei, das Finale dort ist um 13:50 Uhr geplant. Beide deutschen Starter zählen zum erweiterten Favoritenkreis.

Noah Bitsch (links) im Duell mit dem Japaner Ken Nishimura

Moderner Fünfkampf

Ab 7:30 Uhr live im TV

Mit Annika Schleu und Rebecca Langrehr

Im Modernen Fünfkampf fällt bei den Frauen die Entscheidung. Annika Schleu geht nach dem Fechten als Führende in den Entscheidungstag. Dort stehen allerdings mit dem Schwimmen, der Fecht-Bonusrunde, dem Springreiten und dem Laserlauf noch einige Wettkämpfe auf dem Programm. Auch Rebecca Langrehr hat noch Medaillenchancen.

Bahnradsport

Ab 10:15 Uhr live im TV

Mit Franziska Brauße und Lisa Klein

Im Bahnradsport steht bei den Frauen die Disziplin Madison an. Mit Franziska Brauße und Lisa Klein geht Team Deutschland ins Rennen. Unter den 15 Teilnehmerinnen gilt das deutsche Duo nur als Außenseiter. Favoritinnen sind die Niederlande und Belgien.

Tischtennis

Ab 12:30 Uhr live im TV

Mit Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska

Das große Männer-Finale beim Tischtennis im Mannschaftswettbewerb steht an. Team Deutschland mit Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska will für eine Sensation gegen die Übermacht China sorgen. Einzel-Olympiasieger Ma Long, Silbermedaillengewinner Fan Zhendong und Doppelspezialist Xu Xin haben naturgemäß was dagegen.

Timo Boll und Deutschland treffen im Olympia-Finale auf China

Olympia 2021: Deutsche Athleten im Fokus

Golf

Ab 0:30 Uhr live im TV

Mit Caroline Masson und Sophia Popov

In der 3. Runde beim Golf bei den Frauen gehen Caroline Masson und Sophia Popov ins Rennen. Masson liegt nach zwei Runden mit 141 Schlägen auf Platz 30. Popov mit 143 Schlägen auf Rang 39.

Sophia Popov hat wohl keine Chance mehr auf Medaillen.

Kanu

Ab 2:30 Uhr live im TV

U.a. mit Sebastian Brendel

Für die deutschen Kanuten stehen in den Sprintwettbewerben die Vorläufe sowie Viertelfinals an. Im Zweier-Kanadier der Frauen über 500 m Frauen sind die Vorläufe für 2:30 Uhr geplant. Lisa Jahn und Sophie Koch peilen das Viertelfinale um 4:21 Uhr an.

Im Einer-Kanadier der Männer über 1000 m sind im Vorlauf ab 2:44 Uhr Sebastian Brendel sowie Conrad Scheibner am Start. Das Viertelfinale ist ab 4:35 Uhr geplant.

Im Vierer-Kajak über 500 m geht es ab 3:30 Uhr mit den Vorläufen los. Bei den Frauen gehen Sabrina Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Julia Hake und Tina Dietze ins Rennen, bei den Männern Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke. Die Viertelfinals starten ab 5:05 Uhr.

Der deutsche Kajak-Vierer zählt in Tokio zu den Favoriten auf Olympia-Gold

Wasserspringen

Ab 8:00 Uhr live im TV

Mit Timo Barthel und Jaden Shiloh Eikermann Gregorchuk

Die Wasserspringer sind vom 10-Meter-Turm gefordert. In der Vorrunde wollen Timo Barthel und Jaden Shiloh Eikermann Gregorchuk ihr Ticket für das Halbfinale buchen.

Reitsport

Ab 12:00 Uhr live im TV

U.a. mit Daniel Deußer

Die deutschen Springreiter haben im Einzel keine Medaillen geholt, im Mannschaftswettbewerb soll das anders werden. In der Qualifikation gehen André Thieme, Maurice Tebbel und Daniel Deußer an den Start.

Daniel Deußer bei den Olympischen Spielen in Tokio

Freitag im TV bei Eurosport 1 und Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+

Eurosport überträgt auch am Freitag, den 6. August, die olympischen Wettbewerbe in Tokio 2020 umfangreich live im TV sowie im Livestream bei Eurosport auf Joyn PLUS+.

22:30 Uhr: Leichtathletik , 50 km Gehen (Männer)

, 50 km Gehen (Männer) 00:30 Uhr: Golf , 3. Runde (Frauen)

, 3. Runde (Frauen) 02:30 Uhr: Kanu-Sprint , Vorläufe und Viertelfinale (Frauen und Männer)

, Vorläufe und Viertelfinale (Frauen und Männer) 03:00 Uhr: Karate , Vorrunde

, Vorrunde 04:00 Uhr: Ringen , Achtelfinale und Viertelfinale

, Achtelfinale und Viertelfinale 04:30 Uhr: Beachvolleyball , Artacho Del Solar/Clancy vs April/Alix (Finale, Frauen)

, Artacho Del Solar/Clancy vs April/Alix (Finale, Frauen) 06:00 Uhr: Volleyball , Serbien-USA (Halbfinale, Frauen)

, Serbien-USA (Halbfinale, Frauen) 06:40 Uhr: Basketball , USA-Serbien (Halbfinale, Frauen)

, USA-Serbien (Halbfinale, Frauen) 07:00 Uhr: Boxen , u.a. Schwergewicht (Finale, Männer)

, u.a. Schwergewicht (Finale, Männer) 07:30 Uhr: Moderner Fünfkampf , Schwimmen, Fechten, Reiten (Frauen)

, Schwimmen, Fechten, Reiten (Frauen) 08:00 Uhr: Wasserspringen , 10-Meter-Turm (Vorkampf, Männer)

, 10-Meter-Turm (Vorkampf, Männer) 08:30 Uhr: Bahnrad , u.a.Madison (Finale, Frauen) & Sprint (Finale, Männer)

, u.a.Madison (Finale, Frauen) & Sprint (Finale, Männer) 09:30 Uhr: Leichtathletik , 20 km Gehen (Frauen)

, 20 km Gehen (Frauen) 10:00 Uhr: Handball , Frankreich-Schweden (Halbfinale, Frauen)

, Frankreich-Schweden (Halbfinale, Frauen) 10:15 Uhr: Medal Zone - Die Olympia LIVE-Konferenz

- Die Olympia LIVE-Konferenz 10:30 Uhr: Sportklettern , Olympic Combined (Finale, Frauen)

, Olympic Combined (Finale, Frauen) 11:00 Uhr: Fußball , Mexiko-Japan (Spiel um Bronze, Männer)

, Mexiko-Japan (Spiel um Bronze, Männer) 11:15 Uhr: Ringen , Halbfinale und Finale

, Halbfinale und Finale 12:00 Uhr: Hockey , Niederlande-Argentinien (Finale, Frauen)

, Niederlande-Argentinien (Finale, Frauen) 12:30 Uhr: Moderner Fünfkampf , Laser-Run (Medaillenentscheidung, Frauen)

, Laser-Run (Medaillenentscheidung, Frauen) 12:30 Uhr: Tischtennis , China-Deutschland (Finale, Team, Männer)

, China-Deutschland (Finale, Team, Männer) 13:00 Uhr: Basketball , Japan-Frankreich (Halbfinale, Frauen)

, Japan-Frankreich (Halbfinale, Frauen) 13:30 Uhr: Leichtathletik , u.a. Speerwurf (Finale, Frauen) & 4x100m (Finale, Frauen und Männer)

, u.a. Speerwurf (Finale, Frauen) & 4x100m (Finale, Frauen und Männer) 14:00 Uhr: Volleyball , Brasilien-Südkorea (Halbfinale, Frauen)

, Brasilien-Südkorea (Halbfinale, Frauen) 14:00 Uhr: Fußball , Schweden-Kanada (Finale, Frauen)

, Schweden-Kanada (Finale, Frauen) 17:00 Uhr: BIG IN JAPAN - Die Olympia Show LIVE

- Die Olympia Show LIVE 18:15 Uhr: Olympia News Flash LIVE

LIVE 21:15 Uhr: BIG IN JAPAN - Olympia Late Night LIVE

Olympia 2021: Superstars to watch

Bereits 2004 in Athen war sie dabei und gewann ihre erste olympische Medaille, nun könnte sie eins ihrer letzten Rennen auf der ganz großen Bühne bestreiten: Allyson Felix.

Allyson Felix hat bereits neun olympische Medaillen gewonnen

Die 35-jährige US-Amerikanerin ist im Frauen-Finale über 400 m mit dabei. Ab 14:35 Uhr geht die neunmalige Medaillengewinnerin bei Olympia (6x Gold und 3x Silber) als Außenseiterin ins Rennen. Stephanie Ann McPherson (Jamaika) und Shaunae Miller-Uibo (Bahamas) heißen zwar die Favoritinnen, doch die Sprintikone des Rennens heißt Felix.

Über 1500 m peilt Topstar Sifan Hassan ihr zweites Gold an. Die Niederländerin war bereits über die 5000 m nicht zu schlagen, nun geht sie als Favoritin ab 14:50 Uhr auch über die kürzere Strecke im Finale auf die Bahn.

Olympia 2021: Geheimtipps des Tages

Bereits um 4:30 Uhr steht das Beachvolleyball-Finale der Frauen an. Die Nachfolgerinnen der Rio-Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst werden gesucht. Mariafe Artacho del Solar und Taliqua Clancy (Australien) fordern Alix Klineman und April Ross (USA). Zuvor wollen Joana Heidrich und Anouk Verge-Depre ab 3:00 Uhr für die Schweiz Bronze im kleinen Finale gegen Tina Graudina und Anastasija Kravcenoka (Lettland) holen.

Im Boxen steht das große Finale im Schwergewicht (81-91 kg) der Männer an. Muslim Gadzhimagomedov (ROC) und Julio La Cruz (Kuba) kämpfen ab 8:05 Uhr um Gold.

Das Halbfinale der Männer im Wasserball entscheidet, wer am Sonntag im Finale dabei ist. Um 8:30 Uhr hat es Griechenland mit Ungarn zu tun, um 12:50 Uhr muss Titelverteidiger Serbien gegen Vizewelt- und Vizeeuropameister Spanien ran.

Serbiens Nikola Dedovic in Aktion

Beim Frauen-Finale im Hockey möchte Welt- und Europameister Niederlande nun auch den Olympiasieg holen. Ab 12:00 Uhr geht es ins Duell mit Argentinien.

Im Frauen-Fußball wird es einen neuen Olympiasieger geben. Weder Schweden noch Kanada gewannen in der Historie jemals olympisches Gold. Um 14:00 Uhr wird das Finale angestoßen.

Die großen Olympia-Geschichten

