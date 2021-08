Am zwölften Tag der Olympischen Spiele 2020 in Tokio steht ein volles Programm mit vielen deutschen Startern an.

In 22 Sportarten werden Wettkämpfe ausgetragen, in zehn davon wird um olympisches Edelmetall gekämpft.

Medaillenentscheidungen fallen im Bahnradsport, Boxen, Freiwasserschwimmen, Gewichtheben, Leichtathletik, Reitsport, Ringen, Segeln, Skateboard und Synchronschwimmen.

Deutsche Medaillenchancen gibt es insbesondere im Bahnradsport, im Freiwasserschwimmen, in der Leichtathletik und im Reitsport.

Olympia 2021: Die deutschen Medaillenchancen am Mittwoch

Freiwasserschwimmen

Ab 23:30 Uhr im TV

Mit Leonie Beck

Im Frauen-Rennen über 10 km im Freiwasser geht Leonie Beck mit guten Chancen an den Start. Die 24-Jährige aus Augsburg zählt zum erweiterten Favoritenkreis. Ihre größten Kontrahentinnen heißen Xin Xin (China), Ana Marcela Cunha (Brasilien) und Rachele Bruni (Italien).

Freiwasserschwimmerin Leonie Beck will in Tokio bei der Medaillenvergabe dabei sein Fotocredit: Getty Images

Skateboard

Ab 2:00 Uhr im TV

Mit Lilly Stoephasius

Skateboard ist neu im olympischen Programm. Bei den Frauen steht die Disziplin Park an und mit Lilly Stoephasius peilt auch eine deutsche Fahrerin eine Topplatzierung an. Die erst 14-jährige Berlinerin steigt ab 2:00 Uhr in den Vorlauf ein. Das Finale ist für 5:30 Uhr geplant.

Ringen

Ab 4:00 Uhr im TV

Mit Frank Stäbler und Denis Kudla

Beim Ringen im griechisch-römischen Stil haben sind die beiden Deutschen Frank Stäbler und Denis Kudla zwar im Kampf um einen Olympiasieg frühzeitig gescheitert. Doch in der Hoffnungsrunde haben beide noch eine Chance auf Bronze. Stäbler geht in der Gewichtsklasse bis 67 kg an den Start, Kudla bis 87 kg.

Frank Stäbler nach seinem Viertelfinal-Aus bei Olympia am Boden Fotocredit: Getty Images

Segeln

Ab 8:33 Uhr im TV

Mit Luise Wanser und Anastasiya Winkel

In der 470er-Klasse der Frauen beim Segeln sind auch Luise Wanser und Anastasiya Winkel dabei. Im Medaillenrennen wollen sie einen Podestplatz anvisieren.

Bahnradsport

Ab 10:45 Uhr im TV

Mit Theo Reinhardt, Felix Groß, Leon Rohde und Domenic Weinstein

Die deutschen Frauen haben sich beim Bahnradsport Gold samt Weltrekord in der Mannschaftsverfolgung geholt. Nun wollen es auch die Männer schaffen. Theo Reinhardt, Felix Groß, Leon Rohde und Domenic Weinstein gehen für Deutschland ins Rennen.

Reitsport

Ab 12:30 Uhr im TV

Mit Daniel Deußer und Killer Queen

Die deutschen Reiter haben in Tokio bereits für Furore gesorgt. Allen voran Julia Krajewski (Vielseitigkeit) und Jessica von Bredow-Werndl (Dressur) mit ihren Olympiasiegen. Auch Springreiter Daniel Deußer möchte mit Killer Queen im Finale eine Medaille holen.

Daniel Deußer erreicht Finale im Springreiten Fotocredit: Getty Images

Leichtathletik

Ab 13:00 Uhr im TV

Mit Gesa Felicitas Krause

Gesa Felicitas Krause ist in ihrem Vorlauf über 3000 m Hindernis als Zweite ins Finale eingezogen. Dort möchte die 28-Jährige die Favoriten um Weltrekordhalterin Beatrice Chepkoech (Kenia) ärgern.

Olympia 2021: Deutsche Athleten im Fokus

Golf

Ab 0:30 Uhr im TV

Mit Sophia Popov und Caroline Masson

Die Frauen spielen ihre 1. Runde im olympischen Golfturnier. Mit Caroline Masson und Sophia Popov sind auch zwei deutsche Starterinnen dabei.

Leichtathletik

Ab 2:00 Uhr im TV

Mit u.a. Johannes Vetter und Kazmirek

In der Leichtathletik starten bei den Männern die Zehnkämpfer sowie die Frauen im Siebenkampf. Kai Kazmirek und Niklas Gaul starten mit der ersten Disziplin im Sprint über 100 m. Für Vanessa Grimm und Carolin Schäfer stehen zunächst die 100-Meter-Hürden auf dem Programm.

Zudem folgt der erste Auftritt von Johannes Vetter. Der Topfavorit im Speerwerfen steigt mit der Qualifikation in Tokio ein. Auch Bernhard Seifert und Julian Weber haben aus deutscher Sicht den Finaleinzug im Visier.

Johannes Vetter holt bei Olympia zum großen Wurf aus. Fotocredit: Getty Images

Tischtennis

Ab 3:00 Uhr im TV

Mit u.a. Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll

Im Tischtennis stehen die Halbfinals im Mannschaftswettbewerb an. Bei den Damen müssen Shan Xiaona, Petrissa Solja und Han Ying ab 3:00 Uhr gegen den großen Goldfavoriten China antreten.

Ab 12:30 Uhr sind dann die Herren dran. Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska fordern Gastgeber Japan.

Kanu

Ab 3:05 Uhr im TV

Mit u.a. Max Hoff und Jacob Schopf

Bei den Kanuten stehen zunächst die Vorläufe der Sprintwettbewerbe ab 3:05 Uhr auf dem Programm. Im Einer-Kanadier der Frauen über 200 m wollen Lisa Jahn und Sophie Koch ins Viertelfinale. Diese starten dann ab 5:29 Uhr.

Im Einer-Kajak der Frauen über 200 m will Jule Hake das Viertelfinale ebenso erreichen wie im Zweier-Kajak der Männer über 1000 m Max Hoff und Jacob Schopf.

Jacob Schopf Fotocredit: Getty Images

Wasserspringen

Ab 8:00 Uhr im TV

Mit Elena Wassen und Christian Wassen

Beim Wasserspringen der Frauen vom 10-Meter-Turm steht die Vorrunde an. Die beiden Schwestern Elena Wassen und Christiana Wassen wollen ins Finale einziehen.

Bahnradsport

Ab 8:30 Uhr im TV

Mit u.a. Maximilian Levy

Im Bahnradsport stehen der Männer-Sprint sowie der Keirin-Wettkampf der Frauen an. Maximilian Levy und Stefan Bötticher wollen bei den Männern auch in die anschließenden K.o.-Runden dabei sein, Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze in der nachfolgenden 1. Runde.

Maximilian Levy Fotocredit: Getty Images

Leichtathletik

Ab 12:00 Uhr im TV

Mit Caterina Granz

Für eine Überraschung will Leichtathletin Caterina Granz im Halbfinale der Frauen über 1500 m sorgen. Die 27-jährige Berlinerin will über ihre Paradedisziplin ins Finale einziehen.

Beachvolleyball

Ab 14:00 Uhr im TV

Mit Julius Thole und Clemens Wickler

Bei den Männern geht es im Beachvolleyball in die heiße Phase. Julius Thole und Clemens Wickler wollen in einer Neuauflage des WM-Finals von 2019 Viacheslav Krasilnikov und Oleg Stoyanovskiy (ROC) besiegen und ins Halbfinale einziehen. Vor zwei Jahren verlor das deutsche Duo noch das Finale von Hamburg gegen die Russen, nun soll in Tokio die Revanche her.

Julius Thole (rechts) und Clemens Wickler wollen ins Halbfinale Fotocredit: Getty Images

Olympia 2021: Superstars to watch

In der Leichtathletik steht bei den Frauen das Finale über 400 m Hürden an. Superstar und Weltrekordhalterin Sydney McLaughlin (USA), die als erste Frau unter 52 Sekunden blieb. Bei den US-Trials stellte die diesen Rekord auf und ließ dabei die bisherige Weltrekordhalterin Dalilah Muhammad hinter sich. Landsfrau Muhammad ist auch in Tokio die größte Herausforderin von McLaughlin. Der Startschuss fällt um 4:30 Uhr.

Zudem will Superstar Andre de Grasse (Kanada) im Männer-Finale über 200m endlich Olympiagold holen. Über die 100 m gewann er in Tokio bereits Bronze, vor fünf Jahren in Rio holte er drei Medaillen, Gold fehlt ihm aber bisher noch. Der 26-Jährige aus Toronto geht ab 14:55 Uhr ins Rennen.

Deutschland zwischen Medaillenregen und Schock-Aus - Highlights vom Dienstag

Olympia 2021: Geheimtipp des Tages

Im Boxen steht das Männer-Finale im Halbschwergewicht (75-81 kg) an Benjamin Whittaker (Großbritannien) und Arlen López (Kuba) werden ab 8:35 Uhr für ein schlagkräftiges Duell sorgen.

Beim Synchronschwimmen fällt die Entscheidung um die Medaillen mit dem Finale der Freien Übung. Ab 12:30 Uhr ist das Duett Svetlana Romashina und Svetlana Kolesnichenko (ROC) der haushohe Favorit auf Gold.

Svetlana Kolesnichenko und Svetlana Romashina in Aktion Fotocredit: Getty Images

Und im Wasserball geht es mit den K.o.-Spielen der Männer los. Im Viertelfinale ab 12:50 Uhr kommt es zum Kracherduell mit Europameister Ungarn und dem WM-Dritten Kroatien.

Die großen Olympia-Geschichten

