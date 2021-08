Am 15. und vorletzten Tag der Olympischen Spiele 2020 in Tokio geht es noch einmal in vielen Wettbewerben um die Medaillen.

In 19 Sportarten finden Wettkämpfe statt, in allen 19 wird um olympisches Edelmetall gekämpft.

Medaillenentscheidungen fallen beim Bahnradsport, Basketball, Baseball, Beachvolleyball, Boxen, Fußball, Golf, Handball, Kanu, Karate, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Reitsport, Rhythmischen Sportgymnastik, Ringen, Synchronschwimmen, Volleyball, Wasserball und Wasserspringen.

Deutsche Medaillenchancen gibt es insbesondere im Bahnradsport, im Kanu, im Karate, in der Leichtathletik und im Reitsport.

Olympia 2021: Die deutschen Medaillenchancen am Samstag

Leichtathletik: Marathon, Hochsprung, 10.000m und Speerwerfen

Ab 23:00 Uhr live im TV

U.a. Johannes Vetter und Konstanze Klosterhalfen

Mit der Leichtathletik beginnt der 15. Wettkampftag bereits um 6:00 Uhr Ortszeit in Tokio, 23:00 Uhr unserer Zeit. Der Marathonder Frauen steht auf dem Programm.

Aus deutscher Sicht gehen Yisak Melat Kejeta, Deborah Schöneborn und Katharina Steinruck. Das deutsche Trio geht als Außenseiter ins Rennen. Die Favoritinnen kommen aus Kenia.

Die Marathon-Läuferin Deborah Schöneborn Fotocredit: Getty Images

Zum Auftakt der Night Session der Leichtathletik steht im Hochsprung der Frauen das Finale um 12:35 Uhr an. Marie-Laurence Jungfleisch geht mit der Hoffnung auf eine Medaille in den Wettbewerb.

Ab 12:45 Uhr geht es mit dem 10.000-Meter-Rennen der Frauen weiter. Konstanze Klosterhalfen will die Weltelite ärgern und um die vorderen Plätze mitlaufen.

Konstanze Klosterhalfen vor Olympia-Start in Tokio Fotocredit: Getty Images

Im Speerwurf-Finale der Männer greift Johannes Vetter ab 13:00 Uhr nach Gold. In der Qualifikation tat sich der 28-jährige Dresdner allerdings schwer. Mit Julius Weber ist noch ein zweiter Deutscher im Finale dabei.

Kanu: Einer-Kanadier, Zweier-Kanadier und Vierer-Kajak

Ab 2:30 Uhr live im TV

U.a. Sebastian Brendel

Im Kanusport geht es mit den Sprintwettkämpfen weiter. Im Zweier-Kanadier der Frauen über 500 m möchten Lisa Jahn und Sophie Koch um 2:30 Uhr das Finalticket buchen. Dieses ist für 4:30 Uhr geplant.

Im Einer-Kanadier der Männer über 1000 m greifen ab 2:44 Uhr im Halbfinale mit Sebastian Brendel und Conrad Scheibner gleich zwei Deutsche ins Geschehen ein. Insbesondere Brendel ist für das Finale ab 4:45 Uhr ein heißer Medaillenanwärter.

Sebastian Brendel Fotocredit: Getty Images

Auch die Entscheidungen im Vierer-Kajak der Frauen und Männer über 500 m fallen am Samstag. Zunächst gehen die deutschen Frauen Sabrina Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Jule Hake und Tina Dietze ab 3:07 Uhr im Halbfinale ins Rennen.

Anschließend wollen auch Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke bei den Männern ins Finale einziehen. Die Endläufe um die Medaillen starten ab 5:12 Uhr.

Der deutsche Kajak-Vierer zählt in Tokio zu den Favoriten auf Olympia-Gold Fotocredit: Getty Images

Karate: Kumite

Ab 9:50 Uhr live im TV

Mit Jonathan Horne

Beim Karate möchte Jonathan Horne in der Disziplin Kumite bei den Männern (bis 75 kg) für Furore sorgen. Der 32-Jährige aus Kaiserslautern geht als Mitfavorit in der Gruppe A ab 9:50 Uhr in den Wettkampf. Das Finale beginnt ab 13:05 Uhr.

Weltmeister Jonathan Horne für Olympia qualifiziert Fotocredit: SID

Bahnradsport: Madison

Ab 9:55 Uhr live im TV

Mit Roger Kluge und Theo Reinhardt

Im Bahnradsport steht das Madison bei den Männern an. Roger Kluge und Theo Reinhardt zählen zum erweiterten Favoritenkreis. Die größten Kontrahenten kommen aus Neuseeland, Dänemark und der Niederlande.

Reitsport: Springreiten

Ab 12:00 Uhr live im TV

Mit André Thieme, Maurice Tebbel und Daniel Deußer

Das Mannschaftsfinale im Reitsport bei den Springreitern findet mit dem deutschen Trio André Thieme, Maurice Tebbel und Daniel Deußer statt. Nachdem es mit der Einzelmedaille nichts wurde, soll diese nun im Team her. Die Favoriten heißen allerdings Schweden, Belgien und Irland.

Daniel Deußer beim Team-Springreiten Fotocredit: Getty Images

Olympia 2021: Deutsche Athleten im Fokus

Golf: Finalrunde

Ab 23:30 Uhr live im TV

Mit Caroline Masson und Sophia Popov

Beim Golf fällt in der Frauen-Konkurrenz die Entscheidung in der Finalrunde. Für Caroline Masson (209 Schläge, Rang 20) und Sophia Popov (213 Schläge, Rang 40) geht es darum, noch einige Plätze gutzumachen. Führende ist die US-Amerikanerin Nelly Korda.

Wasserspringen: 10-Meter-Turm

Ab 3:00 Uhr live im TV

Mit Timo Barthel

Im Wasserspringen geht es bei den Männern mit dem Wettkampf vom 10-Meter-Turm im Halbfinale ab 3:00 Uhr weiter. Timo Barthel ist als einziger Deutscher mit von der Partie und will auch im Finale ab 8:00 Uhr dabei sein.

Wasserspringer Timo Barthel hat beim Turmspringen das Halbfinale erreicht Fotocredit: Getty Images

Moderner Fünfkampf: Entscheidungstag

Ab 7:30 Uhr live im TV

Mit Fabian Liebig und Patrick Dogue

Beim Modernen Fünfkampf fällt die Entscheidung bei den Männern. Fabian Liebig (24.) und Patrick Dogue (32.) liegen nach dem Fechten im hinteren Mittelfeld. Allerdings stehen mit dem Schwimmen, der Fecht-Bonusrunde, dem Springreiten und dem abschließenden Laserlauf noch einige Disziplinen auf dem Programm.

Bahnradsport: Bahnsprint Frauen und Keirin Männer

Ab 08:30 Uhr live im TV

U.a. Emma Hinze

Im Bahnradsport wollen die deutschen Starter weiter Richtung Finale marschieren. Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze sind ab 8:30 Uhr bei den Frauen im Sprintwettbewerb im Achtelfinale gefordert. Im Keirin gehen bei den Männern ab 8:48 Uhr Maximilian Levy und Stefan Bötticher auf die Bahn.

Emma Hinze im Sprint gegen Shanju Bao Fotocredit: Getty Images

Samstag im TV bei Eurosport 1 und Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+

Eurosport überträgt auch am Samstag, den 7. August, die olympischen Wettbewerbe in Tokio 2020 umfangreich live im TV sowie im Livestream bei Eurosport auf Joyn PLUS+.

Olympia 2021: Superstars to watch

In den Mannschaftssportarten Basketball, Fußball sowie Handball kommt es bei den Männern jeweils zum absoluten Traumfinale.

Ab 4:30 Uhr trifft im Basketball das US-Team um NBA-Superstar Kevin Durant auf Frankreich. Die Franzosen haben die US-Amerikaner in der Vorrunde die erste Niederlage seit Athen 2004 beschert (83:76) und wollen auch im Finale für eine Sensation sorgen.

Kevin Durant (USA) - Olympia 2021 Fotocredit: Getty Images

Im Fußball bekommt es Titelverteidiger Brasilien um Kapitän Dani Alves mit Spanien zu tun. Anpfiff des Endspiels in Yokohama ist um 13:30 Uhr.

Ab 14:00 Uhr will Dänemark seinen Olympiasieg aus Rio wiederholen. Das Team um Superstar Mikkel Hansen fordert in der Neuauflage des Endspiels von 2016 Frankreich um Topstar Nikola Karabatic.

Olympia 2021: Geheimtipps des Tages

Das große Männer-Finale steht ab 4:30 Uhr im Beachvolleyball an. Die Weltmeister Viacheslav Krasilnikov und Oleg Stoyanovskiy (ROC) spielen gegen Anders Berntsen Mol und Christian Sandlie Sörum (Norwegen) um Gold.

Viacheslav Krasilnikov (links) und Oleg Stoyanovskiy in Tokio Fotocredit: Getty Images

Auch im Baseball geht es um den Olympiasieg. Gastgeber und Topfavorit Japan muss ab 12:00 Uhr gegen die USA ran. In der 2. Runde gab es das Duell bereits, dort gewann Japan knapp mit 7:6.

Beim Synchronschwimmen fällt die Entscheidung in der Gruppen-Konkurrenz bei der freien Übung. Nach der technischen Übung führt das Team des Russischen Olympischen Komitees. Doch auch China und die Ukraine rechnen sich ab 12:30 Uhr noch gute Chancen aus.

Die französischen Volleyballer jubeln über den Finaleinzug in Tokio Fotocredit: Getty Images

Und im Volleyball kämpfen im Finale der Männer ab 14:15 Uhr Frankreich und das Team des Russischen Olympischen Komitees um den Titel Olympiasieger von Tokio.

