Am 16. und letzten Tag der Olympischen Spiele 2020 in Tokio fallen die finalen Entscheidungen um olympisches Edelmetall. Außerdem steht die große Schlussfeier auf dem Programm.

Noch in acht Sportarten finden Wettkämpfe statt und werden Medaillen vergeben. Insgesamt fallen werden noch 13 Olympiasieger gekürt.

Medaillenentscheidungen gibt es noch im Bahnradsport, Basketball, Boxen, Handball, in der Leichtathletik, Rhythmischen Sportgymnastik, beim Volleyball und Wasserball.

Deutsche Chancen auf Edelmetall gibt es nur noch im Bahnradsport.

Olympia 2021: Die deutschen Medaillenchancen am Sonntag

Bahnradsport: Sprint und Keirin

Ab 3:18 Uhr live im TV

Mit Emma Hinze, Maximilian Levy und Stefan Bötticher

Im Bahnradsport starten zunächst die Frauen im Sprintwettbewerb. Ab 3:18 Uhr geht es für Emma Hinze im Halbfinale gegen Kelsey Mitchell (Kanada) um einen Platz im Finale. Die 23-Jährige aus Hildesheim geht als Favoritin ins Rennen.

In einem möglichen Finale würde dann auf Hinze die Siegerin des zweiten Halbfinals zwischen Olena Starikova (Ukraine) und Lee Wai Sze (Hongkong) warten. Das Finale ist ab 4:20 Uhr geplant.

Bei den Männern haben mit Maximilian Levy und Stefan Bötticher noch zwei deutsche Starter Chancen auf eine Medaille. In der Disziplin Keirin steht zunächst ab 3:24 Uhr das Viertelfinale an. Im Anschluss folgen dann Halbfinale (4:09 Uhr) und Finale (4:51 Uhr).

Olympia 2021: Deutsche Athleten im Fokus

Leichtathletik

Ab 0:00 Uhr live im TV

Mit Amanal Petros, Hendrik Pfeiffer und Richard Ringer

Weitere Athleten aus Deutschland sind nur noch in der Leichtathletik im Einsatz. Beim Marathon der Männer geht mit Amanal Petros, Hendrik Pfeiffer und Richard Ringer ein deutsches Trio ins Rennen. Der Wettkampf startet bereits um Mitternacht deutscher Zeit. Topfavorit ist Weltrekordhalter Eliud Kipchoge (Kenia).

Sonntag im TV bei Eurosport 1 und Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+

Eurosport überträgt auch am Sonntag, den 8. August, die olympischen Wettbewerbe in Tokio 2020 umfangreich live im TV sowie im Livestream bei Eurosport auf Joyn PLUS+.

00:00 Uhr: Leichtathletik , Marathon (Männer)

, Marathon (Männer) 02:00 Uhr: Volleyball , Südkorea-Serbien (Spiel um Bronze, Frauen)

, Südkorea-Serbien (Spiel um Bronze, Frauen) 02:30 Uhr: Wasserball , Montenegro-Italien (Spiel um Platz 7, Männer)

, Montenegro-Italien (Spiel um Platz 7, Männer) 03:00 Uhr: Bahnrad , Keirin (Finale, Männer) & Sprint (Finale, Frauen)

, Keirin (Finale, Männer) & Sprint (Finale, Frauen) 04:00 Uhr: Handball , Norwegen-Schweden (Spiel um Bronze, Frauen)

, Norwegen-Schweden (Spiel um Bronze, Frauen) 04:00 Uhr: Wasserball , Kroatien-USA (Spiel um Platz 5, Männer)

, Kroatien-USA (Spiel um Platz 5, Männer) 04:30 Uhr: Basketball , USA-Japan (Finale, Frauen)

, USA-Japan (Finale, Frauen) 06:30 Uhr: Volleyball , Brasilien-USA (Finale, Frauen)

, Brasilien-USA (Finale, Frauen) 06:40 Uhr: Wasserball , Ungarn-Spanien (Spiel um Bronze, Männer)

, Ungarn-Spanien (Spiel um Bronze, Männer) 07:00 Uhr: Boxen , Leichtgewicht (Finale, Frauen und Männer)

, Leichtgewicht (Finale, Frauen und Männer) 08:00 Uhr: Handball, Russisches Olympia-Team-Frankreich (Finale, Frauen)

Russisches Olympia-Team-Frankreich (Finale, Frauen) 09:00 Uhr: Medal Zone - Die Olympia LIVE-Konferenz

- Die Olympia LIVE-Konferenz 09:30 Uhr: Wasserball , Griechenland-Serbien (Finale, Männer)

, Griechenland-Serbien (Finale, Männer) 11:30 Uhr: BIG IN JAPAN - Die Olympia Show LIVE

Die Olympia Show LIVE 12:50 Uhr: Schlussfeier

Olympia 2021: Superstars to watch

Die USA haben im Frauen-Basketball seit den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 immer Gold geholt. Nun will das Team um die Superstars Brittney Griner, Breanna Stewart und Diana Taurasi auch in Tokio zum siebten Mal in Folge Olympiasieger werden. Ab 4:30 Uhr fordert Gastgeber Japan den haushohen Favoriten.

Im Volleyball dominiert Brasilien seit Jahren das Geschehen bei den Frauen. Mit Superstars wie Fernanda Garay, Natália und Gabi wollen die Südamerikanerinnen ab 6:30 Uhr gegen die USA das dritte Gold bei nach Peking 2008 und London 2012 holen. In diesen Endspielen schlug Brasilien dabei jeweils die USA.

In Rio holten Russlands Handball-Frauen Gold im Finale gegen Frankreich. Nun möchte das französische Topteam um Superstar Estelle Nze Minko ab 8:00 Uhr in Japan Revanche nehmen und das Team des Russischen Olympischen Komitees besiegen.

Olympia 2021: Geheimtipps des Tages

In der Rhythmischen Sportgymnastik steht ab 4:00 Uhr das Finale der Gruppe auf dem Programm. Bei der Disziplin Drehung geht das Russische Olympische Komitee als Topfavorit ins Rennen. Allerdings ist auch mit Bulgarien, das in der Qualifikation vorne lag, im Kampf um Gold zu rechnen.

Beim Boxen fallen mit gleich vier Finals noch die meisten Entscheidungen am finalen Tag der Olympischen Spiele von Tokio. Los geht’s ab 7:00 Uhr im Leichtgewicht der Frauen (57-60 kg). Dort stehen sich Kellie Anne Harrington (Irland) und Beatriz Ferreira (Brasilien) gegenüber.

Danach fällt auch im Leichtgewicht der Männer (57-63 kg) die Entscheidung um den Olympiasieg. Hier duellieren sich Keyshawn Davis (USA) und Andy Cruz (Kuba). Im Mittelgewicht der Frauen (69-75 kg) boxen Lauren Price (Großbritannien) und Li Qian (China) um Gold, abschließend im Superschwergewicht der Männer (+91 kg) Bakhodir Jalolov (Usbekistan) und Richard Torrez Junior (USA).

Die letzte Sportart, bei der eine Entscheidung fällt, heißt Wasserball. Im Männer-Finale will Rio-Olympiasieger Serbien seinen Titel ab 9:30 Uhr erfolgreich verteidigen. Der Finalgegner ist Griechenland.

Olympia 2021: Schlussfeier in Tokio

Nach der Vergabe der letzten Medaillen werden die Olympischen Spiele 2020 feierlich auch offiziell beendet. Die Schlussfeier aus dem Nationalstadion von Tokio startet um 13:00 Uhr.

Dort wird Ronald Rauhe die deutsche Fahne tragen. Der 39-jährige Kanute hatte am Freitag im Vierer-Kajak der Männer Gold gewonnen. "Ich habe noch nie eine Eröffnungsfeier mitgemacht. Die Fahne aus dem Stadion zu tragen, ist die Krönung meiner Karriere", sagte Rauhe.

Die großen Olympia-Geschichten

