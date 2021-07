Am siebten Tag der Olympischen Spiele 2020 in Tokio steigen die Leichtathleten in die Wettkämpfe ein.

Über 10.000 m bei den Männern wird auch direkt um die ersten Medaillen gekämpft. Insgesamt stehen Wettbewerbe in 27 Sportarten an, in 13 werden die nächsten olympischen Medaillen vergeben.

Entscheidungen um Edelmetall fallen im Badminton, BMX, Bogenschießen, Fechten, Judo, Kanu-Slalom, Leichtathletik, Rudern, Schießen, Schwimmen, Tennis, Tischtennis und Trampolinturnen.

Die Medaillenchancen gibt es vor allem im Kanu-Slalom, Rudern, Schießen und Tischtennis.

Olympia 2021: Deutsche Medaillenhoffnungen am Freitag

Die besten Aussichten auf einen Olympiasieg hat der Deutschland-Achter der Männer im Rudern. Johannes Weißenfeld, Laurits Follert, Olaf Roggensack und Torben Johannesen sind ab 3:25 Uhr im Finale die Topfavoriten.

Im Schießen starten Doreen Vennekamp und Monika Karsch ab 2:00 Uhr mit der Qualifikation über 25 m mit der Sportpistole. Das Finale ist für 7:00 Uhr geplant. Dort zählt das deutsche Duo bei erfolgreicher Qualifikation zum erweiterten Favoritenkreis.

Um 7:00 Uhr beginnt im Kanu-Slalom der Männer das Halbfinale. Hannes Aigner geht dort mit Vorlaufbestzeit ins Rennen und zählt im anschließenden Finale ab 9:00 Uhr zu den Favoriten. Die deutschen Kanuten haben bereits dreimal Edelmetall in Tokio gewonnen.

Spannend wird es im Tischtennis aus deutscher Sicht um 13:00 Uhr. Dann spielt Dimitrij Ovtcharov gegen Lin Yun-ju (Taiwan) im Herren-Einzel um Bronze. Für Ovtcharov wäre es die zweite olympische Bronzemedaille im Einzel nach seinem dritten Platz 2012 in London.

Freitag im TV bei Eurosport 1 und Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+

Eurosport überträgt auch am Freitag, 30. Juli, die olympischen Wettbewerbe in Tokyo 2020 umfangreich live im TV sowie im Livestream bei Eurosport auf Joyn PLUS+.

00:20 Uhr Golf 2. Runde (Männer)

2. Runde (Männer) 01:40 Uhr Rudern Finalläufe u.a. mit dem Deutschland-Achter

Finalläufe u.a. mit dem Deutschland-Achter 02:05 Uhr Leichtathletik Hochsprung Männer Qualifikation mit Mateusz Przybylko

Hochsprung Männer Qualifikation mit 02:20 Uhr Feldhockey Frauen Südafrika - Deutschland (Vorrunde, Gruppe A)

Frauen Südafrika - Deutschland (Vorrunde, Gruppe A) 02:35 Uhr Leichtathletik Diskus Männer Qualifikation u.a. mit Daniel Jasinski und David Wrobel

Diskus Männer Qualifikation u.a. mit und 02:55 Uhr BMX Halbfinals und Finals Männer

Halbfinals und Finals Männer 03:25 Uhr Schwimmen Halb- und Finalläufe

Halb- und Finalläufe 06:05 Uhr Boxen Achtel- und Viertelfinale u.a. mit Ammar Riad Abduljabbar

Achtel- und Viertelfinale u.a. mit 06:50 Uhr Schießen Sportpistole Finale (Frauen)

Sportpistole Finale (Frauen) 07:00 Uhr Kanu-Slalom K1 der Männer mit Hannes Aigner

K1 der Männer mit 07:05 Uhr Handball Männer Frankreich - Spanien (Vorrunde, Gruppe A)

Männer Frankreich - Spanien (Vorrunde, Gruppe A) 07:50 Uhr Wasserspringen 3m-Brett Frauen Qualifikation mit Tina Punzel

3m-Brett Frauen Qualifikation mit 08:00 Uhr (bis ca. 16:00 Uhr): Medal Zone - Die Olympia LIVE-Konferenz

- Die Olympia LIVE-Konferenz 08:00 Uhr Tennis Finale Männer-Doppel

Finale Männer-Doppel 09:55 Uhr Judo Schwergewicht - Finalduelle

Schwergewicht - Finalduelle 10:00 Uhr Tennis Halbfinale Männer Alexander Zverev gegen Novak Djokovic

Halbfinale Männer gegen Novak Djokovic 10:25 Uhr Badminton Finale Mixed

Finale Mixed 11:25 Uhr Fechten Degen Team Männer

Degen Team Männer 11:50 Uhr Leichtathletik Laufwettbewerbe

Laufwettbewerbe 11:55 Uhr Schwimmen Vorläufe

Vorläufe 12:50 Uhr Fußball Frauen Viertelfinale Niederlande - USA

Frauen Viertelfinale Niederlande - USA 12:55 Uhr Tischtennis Männer Spiel um Bronze: Dimitrij Ovtcharov gegen Lin Yun-ju

Männer Spiel um Bronze: gegen Lin Yun-ju 13:35 Uhr Feldhockey Männer Deutschland - Niederlande (Vorrunde, Gruppe B)

Männer Deutschland - Niederlande (Vorrunde, Gruppe B) 14:00 Uhr Tischtennis Männer Finale

Männer Finale 14:20 Uhr Handball Männer Deutschland - Norwegen (Vorrunde, Gruppe A)

Männer Deutschland - Norwegen (Vorrunde, Gruppe A) 17:00 Uhr: BIG IN JAPAN - Die Olympia Show LIVE

- Die Olympia Show LIVE 18:15 Uhr: Olympia News Flash LIVE

LIVE 21:15 Uhr: BIG IN JAPAN - Olympia Late Night LIVE



Olympia 2021: Deutsche Athleten im Fokus

Nachdem die deutschen Reiter in der Dressur bereits glänzten, wollen sie nun in der Vielseitigkeit nachlegen. Für Deutschland starten Julia Krajewski, Sandra Auffarth und Michael Jung im Einzel- und Mannschaftswettbewerb ab 1:30 Uhr mit der ersten Session.

Die zweite Session folgt dann bereits um 10:30 Uhr. Zunächst steht an diesem siebten Wettkampftag der Olympischen Spiele in Tokio ausschließlich die Dressur auf dem Programm. Der Geländeritt sowie das Springen folgen dann in den kommenden Tagen.

Zum Start der Leichtathletik-Events sind die Männer im Hochsprung gefordert. Ab 2:15 Uhr startet die Qualifikation mit dem 2018er-Europameister Mateusz Przybylko.

Mateusz Przybylko | Athletics | ESP Player Feature Fotocredit: Getty Images

Im Boxen wird es für Ammar Riad Abduljabbar im Schwergewicht der Männer (81 bis 91 kg) ernst. Das Viertelfinale steht um 6:39 Uhr an, Gegner ist Topfavorit Muslim Gadzhimagomedov (ROC).

Für die noch ungeschlagenen deutschen Hockey-Damen kommt es am 4. Gruppenspieltag zum Duell mit Südafrika. Anderes als die Herren, die in Tokio gegen die Südafrikaner überraschend den Kürzeren zogen, wollen es die Damen ab 9:30 Uhr besser machen.

Die deutschen Hockey-Herren müssen ab 13:45 Uhr gegen die Niederlande mindestens ein Remis holen, sonst droht bereits das Aus in der Vorrunde. Falls das DHB-Team verliert, muss das noch punktlose Kanada gegen Südafrika für eine Überraschung sorgen.

Alexander Zverev beim olympischen Tennisturnier in Tokio Fotocredit: Getty Images

Ab 10:00 Uhr steigt im Tennis der große Showdown im Herren-Einzel. Alexander Zverev fordert im Halbfinale Novak Djokovic (Serbien) und will als erster deutscher Tennisprofi bei den Herren ins olympische Einzelendspiel seit Tommy Haas in Sydney 2000.

Im Schwimmen stehen unter anderem die Vorläufe in den Staffeln an. Bei den Frauen ist die deutsche 4x400m Lagenstaffel ab 13:57 Uhr im Einsatz, die Männer gehen in derselben Disziplin um 14:10 Uhr an den Start.

Zum Abschluss des Tages sind die deutschen Handballer im Einsatz. Ab 4. Spieltag der Gruppe A müssen die Männer von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Norwegen ran. Nach den beiden Niederlagen gegen Spanien und Frankreich geht es gegen die Skandinavier bereits um wichtige Punkte im Hinblick auf die K.o.-Runde. Los geht's um 14:30 Uhr.

Steffen Weinhold - Deutschland Fotocredit: Getty Images

Olympia 2021: Superstar to watch

Im Tischtennis-Einzel der Herren stehen zum vierten Mal in Folge zwei Chinesen im Finale. Der Weltranglistenerste Fan Zhendong fordert Rio-Olympiasieger Ma Long ab 14:00 Uhr. Ma und Fan sind in China absolute Superstars, ein Tischtennis-Spektakel steht bevor.

Auch im Badminton sind die Chinesen im Mixed eine Klasse für sich. Um 8:30 Uhr stehen die Superstars und Favoriten Huang Ya Qiong und Zheng Si Wei ihren Landsleuten Huang Dong Ping und Wang Yi Lyu gegenüber.

Superstars treffen auch im Handball aufeinander. Mit Frankreich gegen Spanien kommt es am 4. Gruppenspieltag zum absoluten Starduell bei den Männern. Beide Teams sind noch ungeschlagen und wollen ab 7:15 Uhr ihre jeweils Weiße Weste bewahren.

In der Leichtathletik gibt es bei den Frauen den ersten Auftritt von Topstar Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) über 100 m. Die Läufe der ersten Runde beginnen um 5:15 Uhr.

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Mitte) Fotocredit: Getty Images

Olympia 2021: Geheimtipp des Tages

Ab 3:03 Uhr geht es im BMX um die Medaillen. Bei den Männern und Frauen folgen hintereinander die Halbfinals und Finals. Die Favoriten auf Gold kommen aus den Niederlanden. Niek Kimmann bei den Männern sowie Laura Smulders bei den Frauen.

Auch im Bogenschießen der Frauen geht es um Edelmetall. Los geht’s mit den Achtelfinals bei denen Topfavoritin Kang Chae-young, die im südkoreanischen Team mit An San und Jang Min-hee bereits Olympiasiegerin wurde, um 3:48 Uhr gegen die Türkin Yasemin Anagoz einsteigt. Das Finale ist für 9:45 Uhr geplant.

Und im Tennis-Doppel bei den Herren kommt es ab 12:00 Uhr zu einer rein kroatischen Angelegenheit. Nikola Mektic und Mate Pavic treffen auf ihre Landsmänner Marin Cilic und Ivan Dodig. Es ist das erste Mal in der olympischen Geschichte, dass zwei kroatische Doppelpaarungen das Finale bestreiten.

Die großen Olympia-Geschichten:

