Auch am Mittwoch, dem 28. Juli stehen wieder zahlreiche spannende Entscheidungen auf dem Programm - aus deutscher wie aus internationaler Sicht.

Medaillen für Team D könnte es vor allem zwischen im Rudern im Doppelvierer der Frauen sowie im Einzelwettbewerb der Dressur geben.

Weitere Highlights aus deutscher Sicht stehen in den Mannschaftssportarten Fußball (gegen die Elfenbeinküste), Handball (gegen Frankreich) und Basketball (gegen Nigeria) an.

Eurosport.de präsentiert den 5. Olympia-Tag:

Olympia 2021: Deutsche Medaillenhoffnungen am Mittwoch

Die erste Chance auf eine Medaille hat der Doppelvierer der Frauen. Daniela Schultze, Franziska Kampmann, Carlotta Nwajidie und Frieda Hammerling fahren um 3:50 Uhr um Gold mit.

Ab 4:30 Uhr steht im Straßenradsport das Zeitfahren der Frauen mit Lisa Brennauer, die zu den Medaillen-Kandidatinnen gehört, auf dem Plan. Kurz darauf ist Sarah Köhler (ab 4:54 Uhr) im Finale über 1500 Meter Freistil eine aussichtsreiche Anwärterin auf das Podium, doch dafür muss die Kraulspezialistin wohl mindestens ihren deutschen Rekord (15:48,83) knacken.

Im Synchronspringen-Finale der Männer vom 3-Meter-Brett rechnen sich ab 8:00 Uhr Fahnenträger Patrick Hausding und Kollege Lars Rudiger gute Chancen aus.

Um 10:30 Uhr dürfte es dann im Reitsport in der Dressur-Einzeldisziplin die nächsten deutschen Medaillen geben. Bereits im Teamwettbewerb setzten sich Jessica von Bredow-Werndl, Isabell Werth und Dorothee Schneider souverän durch.

Sicher wie die Bank von England: Goldmedaille für Dressur-Equipe

Die wohl letzte realistische Medaillenchance des Tages besteht ab 12:30 Uhr im Team-Säbelfechten der Männer. Zunächst aber muss die deutsche Auswahl das Viertelfinale gegen das Russische Olympisches Kommitee und im Anschluss das Halbfinale überstehen.

Mittwoch im TV bei Eurosport 1 und Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+

02:00 Uhr: Badminton Vorrunde

Vorrunde 02:50 Uhr: Basketball Männer Nigeria - Deutschland (Vorrunde, Gruppe B)

Nigeria - Deutschland (Vorrunde, Gruppe B) 03:15 Uhr: Rudern Finalläufe

03:30 Uhr: Schwimmen Halb- und Finalläufe

Halb- und Finalläufe 03:55 Uhr: Boxen Viertelfinals (mit Abduljabbar)

Viertelfinals (mit Abduljabbar) 04:00 Uhr: Tennis Achtel- und Viertelfinals (u.a. mit Alexander Zverev)

Achtel- und Viertelfinals (u.a. mit Alexander Zverev) 04:25 Uhr: Radsport Einzelzeitfahren der Frauen

Einzelzeitfahren der Frauen 05:05 Uhr: Feldhockey Frauen Deutschland - Irland (Vorrunde, Gruppe A)

Deutschland - Irland (Vorrunde, Gruppe A) 06:40 Uhr: Basketball Männer USA - Iran (Vorrunde, Gruppe A)

Männer USA - Iran (Vorrunde, Gruppe A) 06:55 Uhr: Radsport Einzelzeitfahren der Männer

Einzelzeitfahren der Männer 07:50 Uhr: Beachvolleyball Gruppenphase (mit Laura Ludwig)

Gruppenphase (mit Laura Ludwig) 07:50 Uhr: Wasserspringen 3m Synchron Männer (mit Patrick Hausding)

3m Synchron Männer (mit Patrick Hausding) 09:50 Uhr: Fußball Männer Deutschland - Elfenbeinküste (Vorrunde, Gruppe D)

Deutschland - Elfenbeinküste (Vorrunde, Gruppe D) 10:25 Uhr: Pferdesport Dressur Kür

Dressur Kür 11:00 Uhr: 7er-Rugby Finale der Männer

Finale der Männer 11:25: Uhr Fechten Säbel Team Männer

Säbel Team Männer 11:55 Uhr: Schwimmen Vorläufe

Vorläufe 12:10 Uhr: Turnen Mehrkampffinale Männer

Mehrkampffinale Männer 12:55 Uhr: Tischtennis Viertelfinale Einzel (mit Dimitrij Ovtcharov)

Viertelfinale Einzel (mit Dimitrij Ovtcharov) 14:20 Uhr: Handball Männer Deutschland - Frankreich (Vorrunde, Gruppe A)

Deutschland - Frankreich (Vorrunde, Gruppe A) 14:55 Uhr und 15:25 Uhr: 3x3 Basketball Finale der Frauen und Männer

Alle Live-Events bei Tokyo 2020 sind zudem im Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+ zu sehen.

Olympia 2021: Deutsche Athleten im Fokus

Ab 3:00 Uhr trifft in der Basketball-Vorrunde Nigeria auf Deutschland. Nach der Auftaktniederlage gegen Italien braucht die DBB-Auswahl in der Vierergruppe einen Sieg. Ab etwa 10:00 Uhr treten im Tennis-Doppel Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev im Viertelfinale gegen Krajicek/Sandgren aus den USA an.

Ab etwa 7:00 Uhr bekommt Alexander Zverev es auf seinem Weg zum angepeilten Titel mit dem Georgier Nikoloz Basilashvili zu tun, kurz darauf spielen die Handball-Frauen gegen Indien (ab 5:15 Uhr). Die DHB-Frauen gewannen bisher beide Spiele, Indien verlor beide. Deutschland kann damit heute das Weiterkommen klarmachen.

Die Radprofis Maximilian Schachmann und Niklas Arndt greifen (7:00 Uhr) im Einzelzeitfahren an, während es für die Fußball-Männer im letzten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste ernst wird. Zum Weiterkommen muss ein Sieg her.

Ebenfalls ab 10:00 Uhr spielt im Tischtennis-Einzel der Frauen Han Ying gegen die Chinesin Yingsha Sun. Teamkollege Dimitrij Ovtcharov steht später ab 14:00 Uhr im Viertelfinale an der Platte.

Um 14:30 Uhr kommt es schließlich zu einem Handball-Leckerbissen. Deutschland trifft auf Frankreich an und will dabei den positiven Ergebnistrend bestätigen. Zum Auftakt gab es eine ebenso bittere wie umstrittene 27:28-Niederlage gegen Spanien, gegen Argentinien folgte ein 33:25-Sieg.

Das Problem: Frankreich ist Tabellenführer und sehr gut in Form. Danach warten noch Norwegen und Brasilien auf das Team D. Ein schwerer Gang für die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislasson.

Olympia 2021: Superstars to watch

Um 6:40 Uhr bekommt es das Dream Team der USA mit Iran zu tun. Nach der überraschenden Auftaktpleite gegen Frankreich, der ersten Olympia-Niederlage nach 17 Jahren, ist nun ein Sieg Pflicht. Mit dabei sind unter anderem die NBA-Superstars Kevin Durant, Damian Lillard und Jayson Tatum.

Jagla analysiert USA-Pleite: Eine Nacht in Tokio reicht nicht

Olympia 2021: Geheimtipp des Tages

Ab 14:55 und 15:25 Uhr werden in den Finals der Frauen und Männer im 3x3-Basketball die ersten Olympischen Goldmedaillen dieser Disziplin vergeben. Ein historischer Moment und daher unser Geheimtipp des Tages.

Buzzer-Beater vom Parkplatz: Belgien mit irrem Wurf weiter

