Am zehnten Tag der Olympischen Spiele 2020 in Tokio werden wieder fleißig um Medaillen gekämpft.

In 21 Sportarten wurden Wettbewerbe ausgetragen, in neun davon Medaillen vergeben.

Entscheidungen um Edelmetall fallen im Badminton, Bahnrad, Gewichtheben, Kunstturnen, Leichtathletik, Reitsport, Ringen, Schießen und Segeln.

Deutsche Medaillenchancen gibt es vor allem in Ringen, wo es für Aline Rotter-Focken im Finale nur noch um die Farbe des Edelmetalls geht. Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze gelten im Teamsprint der Frauen im Bahnradsport als Gold-Kandidatinnen.

Olympia 2021: Deutsche Medaillenhoffnungen am Montag

Los geht’s aus deutscher Sicht aber bereits um 1:30 Uhr mit dem Schießsport. Die Qualifikation der Männer steht mit der Schnellfeuerpistole über 25 m auf dem Programm. Mit Christian Reitz und Oliver Geis sind zwei heiße deutsche Eisen im Feuer, die im Finale ab 7:30 Uhr dabei sein wollen.

Beim Segeln finden ab 7:33 Uhr die Medaillenrennen statt. Bei den Frauen ist in der Klasse 49er FX das deutsche Duo Tina Lutz und Susann Beucke am Start und hat genauso Chancen auf Edelmetall wie bei den Männern ab 8:33 Uhr in der 49er-Klasse das Duo Erik Heil und Thomas Plössel.

Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze gehen im Teamsprint der Frauen im Bahnradsport als Topfavoriten an den Start. Die Qualifikation beginnt um 8:30 Uhr. Anschließend folgt die 1 Runde (ab 9:50 Uhr) und schließlich das Finale (ab 11:00 Uhr). Die stärksten Gegner sind Polen, die Niederlande und das Russische Olympische Komitee.

Mit dem Springen entscheidet sich der Vielseitigkeitswettbewerb beim Reitsport. Die Qualifikation für Michael Jung, Julia Krajewski und Sandra Auffarth beginnt um 10:00 Uhr. Das Finale ist für 13:45 Uhr angesetzt. Insbesondere Jung hat noch Hoffnungen auf eine Medaille.

In der Leichtathletik geht es ab 13:00 im Diskus-Finale der Frauen um die Medaillen. Gute Chancen auf eine vordere Platzierung aus deutscher Sicht haben Claudine Vita und Kristin Pudenz. Mit Marike Steinacker ist noch eine dritte deutsche Athletin im Finale dabei. Topfavoritin ist Yaimé Pérez (Kuba).

Aline Rotter-Focken ist die olympische Medaille nicht mehr zu nehmen. Die 30-jährige Ringerin aus Krefeld steht im Freistil-Finale der Frauen bis 76 kg. Dort geht sie um 14:15 Uhr als Außenseiterin ins Duell gegen Adeline Maria Gray (USA).

Olympia 2021: Deutsche Athleten im Fokus

Die deutschen Hockey-Damen wollen es den Herren gleichtun und ebenfalls über Argentinien ins Halbfinale einziehen. Das Viertelfinalspiel gegen die Südamerikanerinnen beginnt um 2:30 Uhr.

In der Leichtathletik steht ab 3:20 Uhr das Weitsprung-Finale der Männer an. Mit dabei ist auch Fabian Heinle. Der 27-Jährige aus Böblingen zählt allerdings nicht zu den Medaillenkandidaten. Die Topfavoriten heißen Juan Miguel Echevarria (Kuba), der in der Qualifikation mit 8,50m der Konkurrenz davonsprang, sowie Miltiadis Tentoglou aus Griechenland).

2016 holte Wasserspringer Patrick Hausding vom 3-Meterbrett Bronze in Rio. Nun peilt der 32-jährige Berliner auch in Tokio das Finale an. Zunächst steht aber erstmal die Vorrunde ab 8:00 Uhr auf dem Plan, in der mit Martin Wolfram ein zweiter deutscher Starter dabei ist.

Beim Beachvolleyball geht es in die entscheidende Phase. Um 15:00 Uhr sind bei den Männern Julius Thole und Clemens Wickler im Achtelfinale gefordert. Das deutsche Duo trifft auf Tri Bourne und Jacob Gibb (USA).

Montag im TV bei Eurosport 1 und Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+

Eurosport überträgt auch am Montag, 2. August, die olympischen Wettbewerbe in Tokyo 2020 umfangreich live im TV sowie im Livestream bei Eurosport auf Joyn PLUS+.

01:50 Uhr: Leichtathletik 4. Wettkampftag - Vormittagssession u.a. Weitsprung Männer (Finale)

Leichtathletik 4. Wettkampftag - Vormittagssession u.a. Weitsprung Männer (Finale) 02:30 Uhr: Hockey, Deutschland-Argentinien (Viertelfinale, Frauen)

Hockey, Deutschland-Argentinien (Viertelfinale, Frauen) 04:55 Uhr: Gewichtheben Frauen bis 87kg und Frauen über 87kg

Gewichtheben Frauen bis 87kg und Frauen über 87kg 05:00 Uhr: Kanu-Sprint, Vorläufe

Kanu-Sprint, Vorläufe 06:25 Uhr: Badminton, u.a. Finale Frauen

Badminton, u.a. Finale Frauen 06:30 Uhr: Basketball Frauen Frankreich - USA (Vorrunde, Gruppe B)

Basketball Frauen Frankreich - USA (Vorrunde, Gruppe B) 07:20 Uhr: Schießen Schnellfeuerpistole Männer

Schießen Schnellfeuerpistole Männer 08:00 Uhr: Wasserspringen 3m-Brett Männer Qualifikation

Wasserspringen 3m-Brett Männer Qualifikation 08:25 Uhr: Bahnrad Tag 1

Bahnrad Tag 1 08:30 Uhr: Medal Zone - Die Olympia LIVE-Konferenz

Medal Zone - Die Olympia LIVE-Konferenz 09:50 Uhr: Pferdesport Vielseitigkeitsreiten - Springreiten

Pferdesport Vielseitigkeitsreiten - Springreiten 09:50 Uhr: Fußball Halbfinale Frauen u.a. mit USA gegen Kanada

Fußball Halbfinale Frauen u.a. mit USA gegen Kanada 09:55 Uhr: Turnen Ringe und Sprung Männer, Boden Frauen

Turnen Ringe und Sprung Männer, Boden Frauen 11:50 Uhr: Leichtathletik 4. Wettkampftag - Abendsession

Leichtathletik 4. Wettkampftag - Abendsession 15:00 Uhr: Beachvolleyball, Achtelfinale Thole/Wickler-Gibb/Bourne

Beachvolleyball, Achtelfinale Thole/Wickler-Gibb/Bourne 17:00 Uhr: BIG IN JAPAN - Die Olympia Show LIVE

BIG IN JAPAN - Die Olympia Show LIVE 18:15 Uhr: Olympia News Flash LIVE

Olympia News Flash LIVE 21:15 Uhr: BIG IN JAPAN - Olympia Late Night LIVE

Olympia 2021: Superstars to watch

Um 10:00 Uhr steigt im Fußball das Halbfinale der Frauen. Superstar Megan Rapinoe und die USA taten sich im Turnierverlauf bislang ungewohnt schwer, haben es allerdings nach einem Sieg gegen Europameister Niederlande in die Vorschlussrunde geschafft. Dort bekommt es Topfavorit USA mit Erzrivale und Nachbar Kanada zu tun. Für die erfolgsverwöhnten US-Frauen zählt in Tokio nur Gold.

Olympia 2021: Geheimtipp des Tages

Beim Gewichtheben der Frauen stehen die Entscheidungen an. Im Schwergewicht bis 87 kg und im Superschwergewicht über 87 kg wird ab 8:50 Uhr sowie 12:50 Uhr um die Medaillen gekämpft. Die Favoritinnen kommen jeweils aus China: Im Schwergewicht ist dies Wang Zhouyu und im Superschwergewicht Li Wenwen.

Außerdem steht ab 13:50 Uhr das große Finale im Badminton im Herren-Einzel auf dem Programm. Viktor Axelsen (Dänemark) und Chen Long (China) spielen dort um die Goldmedaille.

