Auch am dritten Tag der Olympischen Spiele 2020 in Tokio gibt es wieder ein volles und buntes Sportprogramm.

Wettkämpfe in 28 verschiedenen Sportarten stehen auf dem Programm, in 14 werden die nächsten Olympischen Medaillen vergeben.

Olympisches Edelmetall gibt es im Bogenschießen, Fechten, Gewichtheben, Judo, Kanu, Kunstturnen, Mountainbiking, Schießen, Schwimmen, Skateboard, Taekwondo, Tischtennis, Triathlon sowie Wasserspringen zu gewinnen.

Die besten deutschen Chancen bestehen im Judo und Kanuslalom.

Topfavoritinnen auf den Olympiasieg sind Jessica Klimkait (Kanada) und Lokalmatadorin Tsukasa Yoshida (Japan).

Im Kanuslalom der Männer bescherte Sideris Tasiadis dem deutschen Team die dritte Medaille in Tokio. Der 31-Jährige gewann trotz eines groben Fehlers in seinem Lauf Bronze. Für ihn ist es bereits die zweite Medaille bei Olympischen Spielen. Vor neun Jahren holte er in London Silber. Der Olympiasieg ging an Topfavorit Benjamin Savsek aus Slowenien.