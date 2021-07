Am achten Tag der Olympischen Spiele 2020 in Tokio stehen erneut zahlreiche Entscheidungen an.

In 26 Sportarten werden Wettbewerbe ausgetragen, in 14 davon Medaillen vergeben.

Entscheidungen um Edelmetall fallen im Badminton, Bogenschießen, Boxen. Fechten, Gewichtheben, Judo, Leichtathletik, Schießen, Schwimmen, Segeln, Siebener-Rugby, Tennis, Trampolinturnen und Triathlon.

Olympia - Tennis Vergesst Wimbledon! Zverevs Gold-Mission ist historisch VOR 5 STUNDEN

Deutsche Medaillenchancen gibt es vor allem im Triathlon, Schießen und Schwimmen.

Olympia 2021: Deutsche Medaillenhoffnungen am Samstag

Im Triathlon fällt der Startschuss der Mixed-Staffel bereits um 0:30 Uhr. Das deutsche Quartett mit Laura Lindemann, Anabel Knoll, Jonas Schomburg und Justus Nieschlag zählt zu den Medaillenkandidaten. Topfavoriten sind die USA, Australien und Neuseeland.

Um 3:46 Uhr ist bei den Frauen das Finale über 800 m Freistil angesetzt. Sarah Köhler hat nach ihrem dritten Rang über 1500 m Freistil ihre zweite Medaille im Visier. Am Start ist auch Superstar Katie Ledecky (USA), die bereits in London 2012 und Rio 2016 über ihre Paradestrecke Gold gewann.

Köhler steht nach Medaille souverän im Finale über 800 m Freistil

Im Schießen sind die Frauen beim 50 m Kleinkalibergewehr-Dreistellungskampf an der Reihe. Die Qualifikation startet um 5:00 Uhr, das Finale ist für 9:00 Uhr geplant. Jolyn Beer zählt zum erweiterten Favoritenkreis.

Olympia 2021: Deutsche Athleten im Fokus

Die Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler und ab 4:00 Uhr um den Einzug in die K.o.-Runde. Gegen Yusuke Ishijima und Katsuhiro Shiratori (Japan) muss am letzten Vorrundenspieltag ein Sieg her.

Florian Unruh will im Bogenschießen bei den Männern im Einzel für eine Überraschung sorgen. Um 3:09 Uhr steht zunächst das Achtelfinale gegen Crispin Duenas (Kanada) an. Das Finale ist für 9:45 Uhr geplant. Goldfavorit ist Brady Ellison (USA).

Tina Punzel will nach ihrer Bronzemedaille im Synchronspringen der Frauen nun auch im Kunstspringen vom 3 m Brett ins Finale. Ab 8:00 Uhr steht für die Dresdnerin das Halbfinale auf dem Programm.

Gewichtheber greift Nico Müller geht ab 8:50 Uhr im Mittelgewicht(81 kg) der Männer ins Geschehen ein. Im Finale ist der Chinese Lyu Xiaojun der große Favorit.

Die deutschen Basketball-Männer spielen gegen Australien um den Einzug in die K.o.-Runde. Dafür ist ein Sieg des Teams um Bundestrainer Henrik Rödl im finalen Vorrundenspiel Pflicht. Tip-off ist um 10:20 Uhr.

Dank Wagner-Wahnsinn: Basketballer holen ersten Sieg

Im Hockey kommt es bei den Damen zum Duell um den Gruppensieg zwischen Deutschland und den Niederlanden. Beide Teams sind in der Gruppe A noch ungeschlagen, gewannen ihre ersten vier Partien. Weltmeister Niederlande reicht bereits ein Remis zu Rang eins. Los geht’s um 11:30 Uhr.

In der Leichtathletik steht bei den Frauen das Halbfinale über 100 m auf dem Programm. Mit dabei aus deutscher Sicht sind ab 12:15 Uhr Tatjana Pinto und Alexandra Burghardt. Auch Topstar Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) gibt sich die Ehre. Das Finale steht dann um 14:50 Uhr an.

Burghardt sprintet mit Top-Zeit ins 100-m-Halbfinale von Tokio

Und im Diskuswerfen der Männer beginnt das Finale um 13:15 Uhr. Clemens Prüfer und Daniel Jasinski haben sich aus deutscher Sicht qualifiziert, sind aber nicht mehr als Außenseiter im Medaillenrennen. Topfavorit ist Daniel Stahl (Schweden).

Samstag im TV bei Eurosport 1 und Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+

Eurosport überträgt auch am Samstag, 31. Juli, die olympischen Wettbewerbe in Tokyo 2020 umfangreich live im TV sowie im Livestream bei Eurosport auf Joyn PLUS+.

Olympia 2021: Superstar to watch

Schwimmstar Caeleb Dressel (USA) peilt seine dritte Goldmedaille in Tokio an. Über 100 m Schmetterling geht er mit Bestzeit aus dem Halbfinale als Topfavorit ins Rennen. Das Finale beginnt um 3:30 Uhr.

Knapp 40 Minuten später steigt Dressel dann über 50 m Brust ins Becken. Im Vorlauf schwamm er dort ebenfalls Bestzeit.

Caeleb Dressel Fotocredit: Eurosport

Im Tennis will Novak Djokovic (Serbien) im Herren-Einzel nach seiner Halbfinalniederlage gegen Alexander Zverev zumindest Bronze holen. Im kleinen Finale kommt es zum Duell mit dem Spanier Pablo Carreño Busta. Das Match ist für 8:00 Uhr angesetzt.

Ab 12:00 Uhr stehen sich dann die beiden Überraschungsfinalistinnen Belinda Bencic (Schweiz) und Marketa Vondrousova (Tschechien) im Damen-Einzel gegenüber.

Im Basketball steht für die USA bei den Männern die K.o.-Runde auf dem Spiel. Für die NBA-Superstars zählt ab 14:00 Uhr gegen Tschechien nur ein Sieg.

Olympia 2021: Geheimtipp des Tages

Im Badminton steht das Finale im Doppel der Herren ab 13:30 Uhr auf dem Programm. Wang Chi-Lin und Lee Yang (Taiwan) gehen als Favoriten gegen Li Jun Hui und Liu Yu Chen (China) ins Duell.

Nach dem Aus der DFB-Männer geht es im Fußball mit dem Viertelfinale weiter. Topfavorit Spanien spielt um 10:00 Uhr gegen die Elfenbeinküste, Titelverteidiger Brasilien um 12:00 Uhr gegen Ägypten.

Später Ausgleich reicht nicht: Argentinien nach Remis gegen Spanien raus - Highlights

Und beim Trampolinturnen steht bei den Männern erst die Qualifikation ab 6:00 Uhr und anschließend das Finale (7:50 Uhr) an. Die Favoriten heißen Gao Lei und Dong Dong (beide China) sowie Uladzislau Hancharou und Ivan Litvinovich (beide Belarus).

Die großen Olympia-Geschichten:

Das könnte Dich auch interessieren: Gold gleich doppelt futsch: Gebrauchter Tag für Djokovic

Best of Bitter: So brachte Jogi Norwegen zur Verzweiflung

Olympia - Tischtennis Vier Matchbälle abgewehrt: Nervenstarker Ovtcharov gewinnt Bronze VOR 11 STUNDEN