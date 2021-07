Am neunten Tag der Olympischen Spiele 2020 in Tokio wird wieder fleißig um Medaillen gekämpft.

In 23 Sportarten werden Wettbewerbe ausgetragen, in zwölf davon Medaillen vergeben.

Entscheidungen um Edelmetall fallen im Badminton, BMX, Boxen, Fechten, Gewichtheben, Golf, Kunstturnen, Leichtathletik, Schwimmen, Segeln, Tennis und Wasserspringen.

Deutsche Medaillenchancen gibt es reichlich: Im BMX, Fechten, Kunstturnen, Schwimmen, Segeln, Tennis und Wasserspringen sind deutsche Athleten mit guten Chancen am Start.

Olympia 2021: Deutsche Medaillenhoffnungen am Sonntag

Als Außenseiter gehen die deutschen Florettfechter im Teamwettbewerb bei den Männern an den Start. Doch Peter Joppich, Benjamin Kleibrink, Luis Klein und André Sanita können durchaus für eine Überraschung gut sein. Im Achtelfinale ab 2:00 Uhr ist Kanada der erste Gegner, das Finale ist für 12:50 Uhr geplant.

Im BMX geht mit Lara Lessmann im Frauen-Freestyle-Finale eine deutsche Medaillenhoffnung ins Rennen. Favoritin beim Wettkampf, der um 3:10 Uhr beginnt, ist Hannah Roberts (USA).

Schwimmer Florian Wellbrock geht ab 3:44 Uhr in seiner Paradedisziplin über 1500m Freistil an den Start und zählt zu den Favoriten. Seine größten Konkurrenten sind Mykhailo Romanchuk (Ukraine) und Gregorio Paltrinieri (Italien).

Ab 7:33 Uhr ist beim Segeln Philipp Buhl im Laser-Finale im Einsatz. Der 31-jährige Allgäuer zählt dort zum erweiterten Favoritenkreis.

Wasserspringerin Tina Punzel hofft nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Synchronspringen auch im Kunstspringen der Frauen vom 3-Meterbrett auf olympisches Edelmetall.

Im großen Tennis-Finale beim Herren-Einzel schlägt Alexander Zverev ab etwa 10:00 Uhr im Duell mit Karen Khachanov (ROC) um den Olympiasieg auf.

Nach seinem Erfolg im Halbfinale gegen Dominator Novak Djokovic (Serbien) geht Zverev im Endspiel als Favorit ins Match.

Mit Elisabeth Seitz ist im Finale der Frauen beim Stufenbarren im Kunstturnen in der Verlosung auf die Medaillen zu rechnen. Los geht’s ab 12:24 Uhr.

Olympia 2021: Deutsche Athleten im Fokus

Beim Golf steht die Finalrunde bei den Männern an. Ab 0:30 Uhr sind auch Max Kieffer und Hurly Long aus deutscher Sicht dabei. Allerdings hat das Duo keine Chance mehr auf eine Medaille.

Im Reitsport geht es mit der zweiten Disziplin der Vielseitigkeit weiter. Für Julia Krajewski, Sandra Auffarth und Michael Jung geht es ab 0:45 Uhr beim Geländeritt weiter.

Für die deutschen Hockey-Herren wird es in der K.o.-Runde ernst. Ab 2:30 Uhr steht das Viertelfinale gegen Argentinien auf dem Programm.

In der Leichtathletik folgt der erste Auftritt von Topfavoritin Malika Mihambo in der Weitsprung-Qualifikation der Frauen. Mit Maryse Luzolo geht ab 2:50 Uhr eine weitere deutsche Starterin ins Rennen.

Beim Beachvolleyball sind Margareta Kozuch und Laura Ludwig im Achtelfinale der Frauen gefordert. Um 10:00 Uhr trifft das deutsche Duo auf die Brasilianerinnen Agatha Bernarczuk und Eduarda Santos Lisboa. Ludwig und Agatha standen sich schon 2016 im Rio-Finale gegenüber – mit dem besseren Ende für Ludwig.

Ums Weiterkommen spielen die deutschen Handball-Männer im letzten Vorrundenspieltag gegen Brasilien ab 12:30 Uhr. Mit einem Punktgewinn kann das Team von Bundestrainer Alfred Gislason das Viertelfinale aus eigener Kraft buchen.

Für die deutschen Tischtennis-Herren geht es im Teamwettbewerb mit dem Achtelfinale los. Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska treffen um 12:30 Uhr auf Portugal.

Olympia 2021: Superstar to watch

In der Leichtathletik steht der 100-Meter-Sprint der Männer an. Das Halbfinale ab 12:15 Uhr, das Finale um 14:50 Uhr. Topstar und Favorit Trayvon Browell (USA) schwächelte im Vorlauf, man darf sehr gespannt sein, wie sich der US-Amerikaner im Halbfinale schlägt.

Beim Hochspringen steht um 12:10 Uhr ebenfalls das Finale an. Stars der Szene sind Mutaz Essa Barshim (Katar), Ilya Ivanyuk (ROC) und Maksim Nedasekau (Belarus).

Schwimmstar Caeleb Dressel peilt sein viertel Gold über 50-Meter-Freistil bei den Männern an. Los geht’s um 3:30 Uhr.

Im Tennis-Doppel-Finale der Damen ab 8:00 Uhr will Belinda Bencic ihr zweites Gold. Zusammen mit ihrer Schweizer Landsfrau Viktorija Golubic geht es gegen die Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova.

Olympia 2021: Geheimtipp des Tages

Im Badminton-Finale der Damen treffen ab 14:20 Uhr mit Chen Yufei (China) und Tai Tzu-Ying (Taiwan) die Favoritinnen aufeinander. Ein hochklassiges Match wird erwartet.

Die großen Olympia-Geschichten:

