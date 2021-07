Eines der großen Highlights am zweiten vollen Programmtag ist der erste Auftritt der US-Basketballer. Die Superstars aus der NBA treten in der Vorrunde gegen Frankreich an (live ab 14:00 Uhr bei Eurosport 1 in der Medal Zone).

Für das Team um Superstar Kevin Durant wäre alles andere als die Goldmedaille am Ende einer Enttäuschung. Doch auch die Franzosen sind mit großen Ambitionen und viel Starpower nach Tokio gereist.

Beim Fußball geht es für die deutsche Mannschaft am zweiten Gruppenspieltag bereits um alles. Gegen Saudi-Arabien muss das DFB-Team von Trainer Stefan Kuntz gewinnen, um die Chancen auf die K.o.-Runde zu wahren. Das erste Spiel verlor das Kuntz-Team mit 2:4 gegen Brasilien.

Auch für Saudi-Arabien zählt nach der 1:2-Niederlage gegen die Elfenbeinküste zum Auftakt nur ein Sieg. Max Kruse wird Deutschland als Kapitän aufs Feld führen, da Maximilian Arnold gesperrt fehlt. Anstoß ist in Yokohama um 13:30 Uhr.

Handball-Krimi, Beach-Schocker, Olympia-Rekord: Highlights 1. Tag

Zverev, Siegemund und Co. schlagen im Einzel auf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlagen bereits die deutschen Tennis-Asse auf. Bei den Männern ist in der 1. Runde im Einzel Alexander Zverev ab 5:30 Uhr gegen den taiwanesischen Außenseiter Yen-Hsun Lu gefordert. In der Damenkonkurrenz muss Laura Siegemund gegen Elina Svitolina (Ukraine) antreten.

Zudem bekommt es Philipp Kohlschreiber mit Stefanos Tsitsipas (Griechenland) zu tun, Dominik Koepfer ist gegen Facundo Bagnis (Argentinien) antreten.

Doppel-Olympiasieger Andy Murray hat mit dem Kanadier Félix Auger-Aliassime ein ganz schwieriges Los erwischt. Murray holte bei den vergangenen beiden Spielen in London (2012) und Rio (2016) jeweils Gold für Großbritannien.

An der Tischtennisplatte greifen mit Patrick Franziska und Petrissa Solja in der Doppel-Konkurrenz an. Das deutsche Duo bekommt es im Viertelfinale mit den favorisierten Japanern Jun Mizutani und Mima Ito zu tun.

Olympia 2021: Mühlleitner will erste Medaille holen

Nach Tag 1 hat Deutschland noch keine Medaillen geholt. Auf Olympisches Edelmetall dürfen am zweiten Tag gleich mehrere DOSB-Athleten hoffen.

Schwimmer Henning Bennet Mühlleitner ist über 400m Freistil überraschend mit Bestzeit ins Finale eingezogen. Dort versucht der 24-Jährige aus Emmendingen ab 3:52 Uhr dann die erste deutsche Medaille unter Dach und Fach zu bringen.

Das Synchronspring-Duo Lena Hentschel und Tina Punzel will ab 8:00 Uhr Edelmetall vom 3m-Brett holen. Bei acht Teams stehen die Chancen zumindest auf Bronze ganz gut.

Florettfechterin Leonie Ebert gilt zum Start des Wettkampfs zwar nur als Außenseiterin, doch die deutschen Fechter blühen bekanntlich gerne bei Olympia auf. Ab 3:55 Uhr steht für Ebert das Duell gegen Jacqueline Dubrovich (USA) in der Runde der letzten 32 an. Anschließend wird im K.o.-System die neue Olympiasiegerin ausgefochten.

Sendeplan Sonntag Eurosport 1 sowie bei Eurosport mit Joyn

Folgende Übertragungen sind am Sonntag, 25. Juli, bei Eurosport 1 zu sehen:

02:00 Uhr: Rudern

Rudern 03:30 Uhr: Schwimmen - Finalläufe (u.a. 3:52 Uhr mit Henning Bennet Mühlleitner )

Schwimmen - Finalläufe (u.a. 3:52 Uhr mit ) 05:20 Uhr: Boxen - 2. Wettkampftag

Boxen - 2. Wettkampftag 06:00 Uhr: Radsport - Straßenrennen der Frauen

Radsport - Straßenrennen der Frauen 09:00 Uhr: Medal Zone - die Olympia LIVE-Konferenz u.a. mit Fußball, Fechten, Judo, Schwimmen, Kunstturnen, Basketball, Tennis, Teakwondo

u.a. mit Fußball, Fechten, Judo, Schwimmen, Kunstturnen, Basketball, Tennis, Teakwondo 17:00 Uhr: BIG IN JAPAN - Die Olympia Show LIVE

BIG IN JAPAN - Die Olympia Show LIVE 18:15 Uhr: Olympia News Flash LIVE

Olympia News Flash LIVE 21:15 Uhr: BIG IN JAPAN - Olympia Late Night LIVE

Folgende Events sind zudem einzeln und in voller Länge im kostenlosen Live-Stream bei Eurosport auf Joyn zu sehen:

02:20 Uhr: Feldhockey Großbritannien - Deutschland (Frauen Vorrunde, Gruppe A)

Feldhockey Großbritannien - (Frauen Vorrunde, Gruppe A) 06:00 Uhr: Tennis Alexander Zverev - Yen-Hsun Lu

Tennis - Yen-Hsun Lu 06:30 Uhr: Basketball Deutschland - Italien (Männer Vorrunde, Gruppe B)

Basketball - Italien (Männer Vorrunde, Gruppe B) 08:00 Uhr: Wasserspringen 3m Synchron der Frauen

Wasserspringen 3m Synchron der Frauen 08:00 Uhr: Tennis Laura Siegemund - Elina Svitolina

Tennis - Elina Svitolina 08:05 Uhr: Turnen Qualifikation der Frauen

Turnen Qualifikation der Frauen 10:00 Uhr: Tennis Philipp Kohlschreiber - Stefanos Tsitsipas

Tennis - Stefanos Tsitsipas 10:55 Uhr: Fechten Florett Einzel der Frauen und Einzel Degen der Männer

Fechten Florett Einzel der Frauen und Einzel Degen der Männer 12:50 Uhr: Beachvolleyball: Julius Thole / Clemens Wickler - Daniele Lupo / Paolo Nicolai

Beachvolleyball: - Daniele Lupo / Paolo Nicolai 13:30 Uhr: Fußball Saudi Arabien - Deutschland (Männer Vorrunde, Gruppe D)

Alle Live-Events bei Tokyo 2020 sind zudem im Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+ zu sehen.

Die großen Olympia-Geschichten:

