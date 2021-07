Olympische Spiele

Olympia 2021: Mischa Zverev über die Hitzeschlacht in Tokio beim Olympischen Tennisturnier

Der Kampf um Gold in Tokio wird für die Tennisstars auch zum Duell mit den extremen äußeren Bedingungen werden - das Turnier in Japan ist eine Hitzeschlacht. Eurosport-Experte Mischa Zverev erklärt, wie sehr die Temperaturen den Spielerin zu schaffen machen und dass Körüer wie Kopf in den Grenzbereich geführt werden. Am Ende gehe es "nur noch ums Überleben", so Zverev in seiner Analyse.

00:02:03, vor einer Stunde