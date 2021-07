Olympische Spiele

Olympia 2021: Naomi Osaka trägt die Fackel und entzündet das Olympische Feuer

Der Startschuss ist gefallen. Der japanische Kaiser Naruhito und IOC-Präsident Thomas Bach verkünden die olympischen Spiele 2021 in Tokio für eröffnet. Zur Eröffnungsfeier gehört das Entzünden des olympischen Feuers. Die Fackel wird im Stadion mehrmals übergeben, zuletzt an die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka. Zum ersten Mal in der Geschichte entfacht die Flamme ohne Zuschauer.

00:02:56, vor 2 Stunden