Olympische Spiele

Olympia 2021: Olympischen Ringe erleuchten bei der Schlussfeier und sorgen für virtuelles Spektakel

Zum Abschluss der Olympischen Spiele in Tokio 2021 steht die Schlussfeier im Olympiastadion an. Die olympischen Ringe glänzen in einer Lichter-Inszenierung. Aus einem Wasserfall fließen die Lichter ineinander und formen die Ringe. Hell erleuchtet schweben sie über den Athleten im Stadion.

00:01:57, vor 18 Minuten