Im Zeitraum zwischen dem 1. Mai 2020 und 1. Mai 2021 kommt der zweifache Olympiasieger auf rund 75 Millionen Dollar (ca. 63,7 Millionen Euro).

In dieser Summe ist sowohl das Spieler-Gehalt als auch das Einkommen aus anderen Verträgen, z.B. durch Sponsoren, eingerechnet. In Tokio könnte Durant bereits sein drittes Gold gewinnen und die US-Stars zum vierten Erfolg in Serie führen.

Auf Rang zwei hinter dem 32-Jährigen landet mit 60 Millionen Dollar (etwa 50 Millionen Euro) die einzige Frau in der Liste : Naomi Osaka.

Schwimmerin Mardini führt Olympia-Flüchtlingsteam ins Stadion

Die Japanerin hielt damit in den Top 5 US-Basketballer Damian Lillard (34,4 Mio. Euro), Tennis-Kollege Novak Djokovic (29,3 Mio. Euro) und Profi-Golfer Rory McIlroy (27,1 Mio. Euro) klar auf Distanz.

Kei Nishikori durchbricht auf Rang sieben (25,9 Mio. Euro) schließlich noch die Dominanz der US-Basketballer, die mit Devin Booker (6./26 Mio. Euro), Khris Middleton (8./22,9 Mio. Euro) und Jrue Holiday (9./19,5 Mio. Euro) drei weitere Stars weit vorne haben.

Bei Olympia geht es aber für die meisten Sportler ohnehin nicht um große finanzielle Einnahmen. In den USA erhält ein Olympiasieger beispielsweise 37.500 US-Dollar (31.800 Euro), in Deutschland sind es gar nur 20.000 Euro.

