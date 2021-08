Olympische Spiele

Olympia 2021 - Schlussfeier: Tokio übergibt feierlich die Spiele nach Paris - Eiffelturm in Blau, Weiß und Rot

Die Olympischen Spiele in Tokio 2021 gehen zu Ende. Die Schlussfeier zeigt eine feierliche Übergabe zu den Spielen in Paris 2024. Die französische Hauptstadt erstrahlt in den Nationalfarben. Fans und Athleten haben sich vor dem Eiffelturm versammelt. Die Luftwaffe umfliegt das Wahrzeichen von Paris. Von dort sendet der Präsident Emmanuel Macron eine Grußbotschaft.

00:07:20, vor 40 Minuten