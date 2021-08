Olympische Spiele

Olympia 2021: Serbiens Wasserballer holen Abschlussgold, Emma Hinze verpasst Sprint-Finale - Highlights Sonntag

Die 32. Olympischen Sommerspiele sind Geschichte. Am letzten Wettkampftag feierte Bulgarien Gold in der Rhythmischen Sportgymnastik. Erstmals seit 1996 verpassten die Russinnen den Olympiasieg. Im Marathonlauf gewann Titelverteidiger Eliud Kipchoge. Beim Bahnrad verpasste Emma Hinze das Finale und wurde am Ende Vierte. Serbien sicherte sich Gold im Wasserball. Die Highlights im Video.

00:03:20, vor 3 Stunden