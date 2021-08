Olympische Spiele

Olympia 2021: So verbringen Pascal Hens, Fabian Hambüchen und Co. ihre Freizeit

Drei Wochen begleiteten Pascal Hens, Fabian Hambüchen, Rico Freimuth, Fanny Rinne, Mirko Slomka, Mischa Zverev und Co. die Olympischen Spiele in Tokio bei Eurosport. Was aber treibt die geballte Sportkompetenz abseits von TV-Studio und Analyse-Screen? Die Eurosport-Experten behind the scenes.

00:02:59, vor einer Stunde