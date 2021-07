Olympische Spiele

Olympia 2021: Thomas Röhlers Tagebuch - Kein Platz für Rassismus

Thomas Röhler, amtierender Olympiasieger im Speerwurf, begleitet die Spiele in Tokio für Eurosport in seinem Olympia-Tagebuch. In Folge 5 spricht sich der 29-Jährige gegen Rassismus aus.

00:01:22, vor 32 Minuten