Olympia 2021: Thomas Röhlers Tagebuch - Tokio wird Überraschungen liefern

Thomas Röhler, amtierender Olympiasieger im Speerwurf, begleitet die Spiele in Tokio für Eurosport in seinem Olympia-Tagebuch. In Folge 3 äußert sich Röhler zur IOC-Entscheidung, Athleten-Proteste in gewisser Form zuzulassen. "Ein richtiger, wichtiger Schritt", sagt der 29-Jährige, der außerdem noch einmal einen kritischen Blick auf die Eröffnungsfeier wirft.

00:05:00, vor 24 Minuten