Olympische Spiele

Olympia 2021 - Tokyo Today: Weltrekord-Rausch durch McLaughlin, Bahnradstars und Talachadse

Am 12. Tag der Olympischen Spiele von Tokio gab es gleich in mehreren Sportarten neue Weltrekorde. So stellten Leichtahtletin Sydney McLaughlin, der italienische Bahnrad-Vierer der Männer oder auch Gewichtheber Lascha Talachadse neue Bestmarken auf.

00:03:50, vor 7 Minuten