Kimia Alizadeh strahlte, die Bronzemedaille trug sie bei der Siegerehrung in Rio voller Stolz um den Hals. Die Taekwondo-Kämpferin hatte Geschichte geschrieben, als erste Iranerin überhaupt eine Olympia-Medaille gewonnen - und das als 18-Jährige. Alizadeh hätte eine Heldin sein sollen, doch sie wurde ein Flüchtling. Die Repressalien in ihrer Heimat hielt die junge Frau nicht mehr aus.

"Ich bin eine von Millionen unterdrückter Frauen im Iran, mit denen sie seit Jahren spielen", erklärte Alizadeh nach ihrer Flucht 2020 mit ihrem Ehemann Hamed, über die Niederlande kamen sie nach Deutschland. An Heuchelei, Korruption und Lügen habe sie sich nicht mehr beteiligen wollen. Alizadeh berichtete von Ausbeutung und Sexismus, Anfeindungen und Drohungen, iranische Athletinnen würden gedemütigt und ausgenutzt: "Ich habe keinen anderen Wunsch als ein Leben mit Taekwondo, in Sicherheit und Gesundheit."

Flüchtlingsteam will Leute inspirieren

In Aschaffenburg hat Alizadeh ihr neues Glück gefunden - und kann fünf Jahre nach ihrem großen Moment von Rio wieder an den Olympischen Spielen teilnehmen - im Flüchtlingsteam, dem Prestigeprojekt von IOC-Präsident Thomas Bach. Alizadeh, die berühmte Schwimmerin Yusra Mardini aus Berlin, deren Leben derzeit verfilmt wird, und die 27 weiteren Athleten und Athletinnen der Mannschaft aus elf Ländern, würden ein starkes Signal der "Hoffnung" an die Welt senden, sagte Bach.

"Wir hoffen, dass wir Menschen auf der ganzen Welt inspirieren können. Mein Traum ist nicht mehr nur mein Traum. Viele Menschen schauen auf mich", sagte Mardini, die schon 2016 am Zuckerhut im Flüchtlingsteam dabei war. Wie die Millionen Flüchtlinge auf der Welt haben auch sie und Alizadeh unsagbares Leid erfahren, ihre Geschichten erzählen aber auch von Mut und Lebenswillen. Ihre Botschaft: Es geht darum, niemals aufzugeben, die Hoffnung nicht zu verlieren und an seinen Träumen festzuhalten.

Sieben Athleten leben in Deutschland

Alizadehs großer Traum ist es natürlich, auch in Tokio wieder eine Medaille zu holen. Ihre Mission beginnt die Staatsfeindin ausgerechnet gegen eine Landsfrau: Alizadeh eröffnet in der Nacht zum Sonntag (3:00 Uhr live bei Eurosport) das Taekwondo-Turnier im Federgewicht gegen Nahid Kiyani aus Iran.

Insgesamt leben sieben Aktive des Flüchtlingsteams in Deutschland - endlich in Sicherheit. "Es ist nie eine leichte Entscheidung für die Menschen, ihr Land zu verlassen", sagte der Karateka Wael Shueb aus Rödermark, der 2015 vor Bomben und Terror aus Syrien floh: "Es war wie ein Lotteriespiel. Entweder ich gewinne mein Leben, oder ich verliere es." Alizadeh und Co. können ihren Traum in Tokio leben.

Die sieben in Deutschland lebenden Sportlerinnen und Sportler des Flüchtlingsteams im Überblick: Alaa Maso (Geburtsland Syrien/Sportart Schwimmen/Disziplin 50 m Freistil), Wessam Salamana (Syrien/Boxen/Leichtgewicht/bis 63 kg), Saeid Fazloula (Iran/Kanu-Rennsport/K1 1000 m), Ahmad Alikaj (Syrien/Judo/Mixed-Team), Wael Shueb (Syrien/Karate/Kata), Kimia Alizadeh (Iran/Taekwondo/Federgewicht), Yusra Mardini (Syrien/Schwimmen/100 m Schmetterling).

"Man hört alles": DTB-Duo verrät Geheimnisse aus olympischem Dorf

