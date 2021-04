Olympische Spiele

Olympia-Geschichte: Yoshinori Sakai - Entzünder der Flamme 1964 und Überlebender von Hiroshima

Bei Olympia in Tokio 1964 sorgte Yoshinori Sakai bei der Eröffnungsfeier für einen bewegenden Augenblick: Der Hiroshima-Überlebende entzündete das Feuer im Stadion. Der japanische Leichtathlet war am 6. August 1945 in Hiroshima geboren worden, jenem Tag, an dem die Atombombe die Stadt zerstörte.

