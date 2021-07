Olympische Spiele

Olympia-Geschichte(n): Savio Funi kletterte beim Stabhochsprung in St. Louis über die Latte

Bei den Olympischen Sommerspielen 1904 in St. Louis interpretiert der Japaner Savio Funi den Stabhochsprung auf seine Weise. Er steckt den Stab in den Boden, klettert hoch und springt oben über die Latte. Das ist natürlich verboten, denn es fehlt der Anlauf. Also: Stab in den Boden, angelaufen, hoch gekraxelt und runtergesprungen. Funi wurde disqualifiziert, bleibt aber dennoch in Erinnerung.

00:01:09, vor 13 Stunden