Olympia-Termin für 2021 festgelegt: Dann wird in Tokio um Gold gekämpft

Mit dieser Ankündigung, erklärte IOC-Präsident Thomas Bach, sei er "zuversichtlich", dass sie mit allen Partnern in Japan "die beispiellosen Aufgaben meistern werden. Diese Olympischen Spiele können das Licht am Ende des Tunnels sein."

Damit wird Olympia um fast genau ein Jahr verschoben und nicht, wie auch spekuliert wurde, im Frühjahr 2021 ausgetragen.

Bei der Suche nach einem neuen Datum für die Sommerspiele war es in den Tagen zuvor um die Frage gegangen: Kirschblüte oder Hitze, Frühjahr oder Sommer? Dabei lief es in den Gesprächen zwischen der Task Force des IOC und Gastgeber Japan bereits auf das spätere Datum hinaus. "Es ist besser, die Vorbereitungszeit so lange wie möglich auszudehnen", hatte OK-Chef Yoshiro Mori erklärt.

Discovery und Eurosport werden die Wettbewerbe auch 2021 auf allen Plattformen für die Sportfans in Deutschland live übertragen:

" Wir freuen uns, dass das IOC und Tokyo 2020 die Olympischen Spiele schnell neu terminiert haben. Das gibt allen Beteiligten Sicherheit - insbesondere den Athleten, Fans und Partnern. Wir freuen uns auf einen großartigen Sportsommer 2021! "

Paralympics ebenfalls im Sommer 2021

Bei den deutschen Sportlern war die Idee des Sommertermins im Vorfeld auf Zustimmung gestoßen. Für die Athleten wäre der Termin okay, "wenn für die Menschen, die Zuschauer, die japanische Gesellschaft und die Sportler keine Gefahr mehr besteht", wie Athletensprecher Max Hartung sagte.

Die ebenfalls verschobenen Paralympics werden vom 24. August bis 5. September 2021 ausgetragen. Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympic-Komitees (IPC), sagte: "Es ist fantastisch, dass wir so schnell einen neuen Termin gefunden haben."

