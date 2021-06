Publiziert 21/06/2021 Am 08:39 GMT | Update 21/06/2021 Am 08:46 GMT

"In Anbetracht der Regierungsbeschränkungen für öffentliche Veranstaltungen wird das Zuschauerlimit für die Olympischen Spiele auf 50 Prozent der Kapazität der Austragungsorte festgelegt, bis zu einem Maximum von 10.000 Personen in allen Wettkampfstätten", hieß es in der Erklärung der Organisatoren. Ausländische Zuschauer wurden im März grundsätzlich ausgeschlossen.

Vor dem Treffen sagte Präsident Thomas Bach vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC), er sei "absolut sicher, dass es eine Entscheidung sein wird, die das japanische Volk und alle Teilnehmer am besten schützt".

(SID)

