Sushi und Sashimi gegen die olympische Sehnsucht

Für Eurosport-Kommentator Sigi Heinrich hätte dieses Wochenende der große Olympia-Auftakt in Tokio auf dem Programm gestanden. Daraus wird nichts, die Sommerspiele sind der Corona-Pandemie geschuldet um ein Jahr verschoben worden - doch die Vorfreude bleibt und der Gourmet weiß, wie man sich auf ein Großevent im jeweiligen Gastland einstimmt bzw. die Sehnsucht stillt.

Ein Kommentar von Sigi Heinrich

Ich wäre jetzt eigentlich schon ein paar Tage in Tokio und hätte garantiert in einem typischen japanischen Restaurant ein paar Sushi und Sashimi degustiert und zwar so, wie sich das gehört. Den durchaus strengen Regeln der dortigen Küche folgend, denn der rohe Fisch in seiner Vielfalt wird von großen Meistern zubereitet in einem eigenen Zeremoniell. Wie immer, wenn man sich nicht als Tourist sieht, sondern als Reisender (ein großer Unterschied) ist es geraten, sich den landesüblichen Bräuchen zu unterwerfen. Und am allerbesten ist es, sich verführen zu lassen von den Ideen des jeweiligen Chefkochs.

Das erfordert Mut und leider auch eine gut gefüllte Geldbörse. "Omakase" ("Ich bin in ihren Händen"). Das ist so etwas wie ein Geheimcode und wird ein Lächeln auf das Gesicht des Chefs zaubern. Und bitte nie, wie das Europäer immer machen, das Sushi mit dem Reis nach unten in die Sojasauce tunken. Es ist ein Frevel. Dann hätte man ihn zum Feind für ewig.

Olympia-Vorbereitung war abgeschlossen

Oh ja, ich war vorbereitet auf die Olympischen Spiele, die an diesem Wochenende beginnen sollten. Vor der großen Eröffnungsfeier hätte ich noch die verschiedenen Wettkampfstätten abgeklappert, wie ich das immer gemacht habe seit meiner ersten Übertragung als Kommentator 1992 in Barcelona. Und ich hätte mich treiben lassen in der Stadt, hätte versucht, ihren Rhythmus zu spüren, ihre Eigenheit und Faszination aufzusaugen, um das später in Worte kleiden zu können. Denn ich hätte auch diesmal im Olympiastadion die Eröffnungsfeier kommentiert.

Für mich ist das ein ungeheures Privileg, das mir mein Sender Eurosport alle zwei Jahre zu Füßen legt, denn dieser große Auftakt mit dem Einmarsch der Nationen und dem olympischen Protokoll ist die ultimative Herausforderung in meinem Job. Man muss tief in der olympischen Geschichte verankert sein, viel wissen über alle teilnehmenden Nationen, deren Stars, dazu die Geschichte und sportlichen Erfolge im Rahmen der fünf Ringe. Dafür arbeite ich das ganze Jahr, trage Bonmots zusammen und alles, was irgendwie wichtig sein könnte. Ich schreibe das ganz altmodisch auf Karteikarten und wenn dann die jeweilige Nation vom Stadionsprecher angekündigt wird, werfe ich einen kurzen Blick auf die Karte, getreu dem Motto: Wissen ist Arbeit.

Die Olympia-Vorfreude bleibt

Jetzt liegen die Karten verstaut in der Box, die ich seit mehr als 30 Jahren benutze. Sie kommen momentan nicht zum Einsatz. Die Spiele sind verschoben worden um genau ein Jahr. Ich hätte nach der Eröffnungsfeier noch die Wettbewerbe im Kunstturnen begleitet (zusammen mit Fabian Hambüchen, dem Olympiasieger am Reck von Rio) und wäre in der zweiten Woche zu den Leichtathleten gegangen.

Auch das Ende der Spiele wäre mit der Schlussfeier ein wunderbarer Arbeitseinsatz gewesen. Es geht mir jetzt ein wenig wie wohl den meisten Sportlern auch. Obwohl wir alle seit Monaten wissen, dass es nichts wird mit den Spielen in diesem Jahr, stellt sich eine gewisse Leere ein. Man weiß schließlich nie, was in einem Jahr noch alles passiert.

Klar wird sein, dass 2021 Olympische Spiele in ganz anderer Form ablaufen werden als bisher gewohnt. Eine neue Bescheidenheit und Zurückhaltung werden wir erleben. Das steht wohl schon fest. Und ob es überhaupt klappt nächstes Jahr, weiß jetzt auch niemand. Im Moment fürchtet Tokio die nächste Corona-Welle, will aber noch von rigorosen Maßnahmen absehen. So gesehen war die frühzeitige Verschiebung der Olympischen Spiele 2020 eine weise Entscheidung, zumal auch verschärfe Einreisebedingungen ein großes Handicap gewesen wären.

Im Grunde also kann ich aus dem gesundheitlichen Aspekt heraus froh sein, dass die Vorfreude auf ein weiteres Jahr ausgedehnt wird.

Tokio im Kleinformat

So ganz ohne Tokio werde ich diese Tage dennoch nicht verbringen. Ich stöbere im Olympiabuch von 1964 und besorge mir eine große Portion Sushi und Sashimi in der Hoffnung, dass sich "Umami" einstellt. Das ist der japanische Geschmack, den man nicht beschreiben kann.

Aber ich fürchte, der wird sich wohl nur in Japan selbst offenbaren. In einem Jahr dann. Hoffentlich.

Zur Person Sigi Heinrich:

Der renommierte Sportjournalist, Buchautor und vielfach ausgezeichnete Eurosport-Kommentator Sigi Heinrich widmet sind in seinen Blogs der gesamten Vielfalt des Sports inklusive der komplizierten Mechanismen der Sportpolitik. Mal sehr ernsthaft, mal mit einem verschmitzten Augenzwinkern und manchmal auch bewusst provozierend. Es soll ja für alle was dabei sein.

