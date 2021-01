Der japanische Premierminister Yoshihide Suga hatte die am Freitag (8. Januar) beginnende einmonatige Maßnahme für den Großraum Tokio verkündet, nachdem die Zahl der Coronavirus-Infektionen in den letzten Tagen nach oben geschnellt war. Dennoch werde Japan "sichere und geschützte" Spiele ausrichten, versicherte Suga. Am Freitag meldete Tokio 2392 neue Coronafälle. In Japan ist noch kein SARS-CoV-2-Impfstoff zugelassen, die Kampagne soll Ende Februar starten.