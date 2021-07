Was ist das, wenn das Herz ein bisschen schwer wird, wenn man vor einem Laptop sitzt mit noch einer leeren Seite und daneben liegt ein Buch, abgegriffen und tausendmal gelesen, aufgeschlagen die Doppelseite mit den Stationen des Zehnkampfes von Tokio 1964. Alles in schwarz-weiß, vom 100-Meter-Lauf bis zum Ende des 1500-Meter-Laufes, in dem der Russe Rein Aun seinen Bezwinger Willi Holdorf stützt, damit dieser nicht auf die Aschenbahn knallt?

Wehmut dringt in die Poren. Hätte er nicht noch ein paar Jahre länger leben können, unser Willi, der erste deutsche Olympiasieger im Zehnkampf. Er starb kurz bevor im letzten Jahr die olympischen Spiele in Tokio beginnen sollten. Wann immer ich ihm während vieler Leichtathletik-Übertragungen begegnet bin in den Stadien dieser Welt, war ich ergriffen und irgendwie auch stolz, dass er wusste, wer ich bin, was ich tat. Der große Willi Holdorf, ein ewiger Begleiter im Herzen. Diese Spiele in Tokio damals werden immer eine Verbindung zu ihm haben.

Ich habe ihn natürlich nicht im Fernsehen verfolgt damals. Um ehrlich zu sein: So ein Gerät gab es bei uns damals noch nicht auf unserem kleinen Bauernhof und außerdem war ich sowieso unpässlich, wie man so schön sagt. Ich hatte Meningitis und lag ausgerechnet während der Spiele und natürlich auch darüber hinaus im Krankenhaus, ziemlich vollgepumpt mit Penicillin.

Ich war elf Jahre alt und war ja damals jeden Tag in der Turnhalle, weil ich zufällig ein wenig mehr zustande brachte als eine Rolle vorwärts. Und so allgemein sportinteressiert war ich sowieso. Als Achtjähriger habe ich das Olympiabuch von 1960 von meinem Volkschullehrer erhalten, weil sich mein Finger, vorlaut wie immer, am schnellsten nach oben reckte. Ich bin dann in der Klinik täglich zum Kiosk marschiert im Krankenhemd und habe mir eine Tageszeitung gekauft und den Sportteil auswendig gelernt zwischen den täglichen Spritzenkuren. Und so habe ich Willi Holdorf kennengelernt und sah die Bilder, wie er torkelnd ins Ziel kam. Unvergessen.

Die Turner waren allgegenwärtig

Aber ich verfolgte natürlich schon aus Eigeninteresse vor allem die Turnwettkämpfe.

Und ich muss in kein Buch schauen oder gar im Internet nachforschen, um meine Lieblinge von damals vor mein geistiges Auge zu zaubern.

Der Hüne Boris Schaklin aus Russland, der unvergleichliche Mehrkampfsieger Yukio Endo aus Japan, der elegante Bodenturner Franco Menichelli aus Italien oder Miroslav Cerar am Seitpferd, der später sogar Ministerpräsident von Slowenien wurde.

Sie waren meine Helden im Krankenzimmer.

Eintauchen mit Ingrid Krämer

Und irgendwann las ich plötzlich: Die Olympiasiegerin vom Drei-Meter-Brett heißt Ingrid Engel-Krämer. Und ich wusste sofort, dass ich das einordnen konnte, denn ich las ja das Buch von Rom immer heimlich abends unter der Bettdecke und lernte die Ergebnisse auswendig. Da war sie also wieder. Ingrid Krämer und wiederholte ihren Sieg von Rom, wo sie auch schon vom Turm siegreich war.

Ingrid Krämer 1960 in Rom Fotocredit: Getty Images

Die mittlerweile 77-Jährige lebt in Dresden und wurde vor zehn Jahren in die "Hall of Fame“ des deutschen Sports aufgenommen. Als Trainerin entdeckte sie Talente wie Jan Hempel oder Anette Gamm, wurde dann aber ein Opfer der Wende.

Ihre Qualifikation war nicht mehr gefragt, sie fing außerhalb des Sports als Bankangestellte neu an und gibt heute unumwunden zu, dass dies ein schmerzhafter Prozess gewesen sei. Es mag Zufall sein oder nicht: Aber es ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile unzählige Stunden als Kommentator beim Wasserspringen zugebracht habe.

Vielleicht war Ingrid Krämer eine Inspiration. Wahrscheinlich sogar. Eher sicher.

Barfuß in den Olymp

Apropos Rom und Tokio. Da tauchte noch eine Legende auf, an die ich auch heute noch immer denken muss, wenn ich einen Marathonlauf kommentiere. Abebe Bikila, Mitglied der Leibwache von Kaiser Haile Selassie.

In Rom gewann er barfuß, wobei sich viele Geschichten darum ranken, warum er das tat. Einmal hieß es, seine mitgebrachten Schuhe seien durchgelaufen, ein anderes Mal erzählte man sich, er wollte damit auf die Lebensumstände in Äthiopien aufmerksam machen. Wie auch immer: In Tokio siegte er in Schuhen, machte danach Lockerungsübungen und meinte, er könne morgen noch mal die gleiche Distanz laufen.

1960 in Rom: Abebe Bikila überquert barfuß die Ziellinie Fotocredit: Getty Images

Dabei wurde er sechs Wochen vor Tokio noch am Blinddarm operiert. Das Schicksal meinte es später nicht gut ihm. Er war nach einem Autounfall querschnittsgelähmt. Ausgerechnet er, der Wunderläufer, und starb letztlich auch an den Folgen dieses Unfalls 1973 an einer Hirnblutung.

Für mich ist er unsterblich geblieben irgendwie. Das ist rational nicht unbedingt zu erklären aber dieser Athlet steht für mich über allen, die jemals Marathon gelaufen sind oder die Absicht haben, dies noch zu tun.

Die schwerste Niederlage für Japan

Tokio war natürlich noch viel mehr. Ausgerechnet in ihrem so sehr mit Tradition behafteten Sport Judo nahm ihnen der niederländische Riese Antonius Geesink in der "Offenen Klasse", der Königsklasse also, die Goldmedaille weg.

Der Zweitplatzierte, Japans Meister Akio Kaminaga, war untröstlich und die 15.000 Zuschauer brauchten eine schiere Ewigkeit, ehe sie dann doch dem Sieger ehrlichen Beifall spendeten.

Und ohne nachzublättern fällt mir auf Anhieb Willi Kuhweide ein, dem die Zeitungen damals auch viel Platz widmeten, weil er wohl überraschend im Finn-Dinghi Gold gewann. Und als Karl-May-Fan habe ich mich, altersgerecht natürlich, gefreut, dass ein Indianer vom Stamm der Sioux die Goldmedaille im 10.000-Meter-Lauf gewann (William Mills). Das fand ich irgendwie natürlich ganz besonders toll.

Mit den Spielen in eine neue Zeit

Für Japan hatten die Olympischen Spiele 1964 natürlich eine besondere Bedeutung nach dem Ende des zweiten Weltkrieges, den Bombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki 1945 und der danach erfolgten Kapitulation. Ein Volk stand wieder auf und untermauerte mit der Ausrichtung der Spiele neuen Lebensmut.

Jetzt ist die Aufgabe 57 Jahre später noch einmal fast monströs geworden, weil die Corona-Pandemie den Traum fröhlicher und unbeschwerter Spiele nicht mehr möglich macht.

Deshalb blättere ich noch einmal gerne in meinem Buch, dessen Einband schon ziemlich zerschlissen ist. Ich sehe die olympischen Ringe über dem Fudschijama, in den Himmel gemalt von Düsenjägern und Tauben, die der Sonne zustreben. Dazu ein volles Nationalstadion mit 75.000 Zuschauern.

75.000 Zuschauer im Nationlstadion von Japan Fotocredit: Getty Images

Das alles wird es nicht mehr geben in ein paar Wochen. Die Olympischen Spiele haben sich verändert. Aber große Geschichten werden wir auch diesmal erleben, da bin ich sicher. Geschichten, die Jahre überdauern und die im nächsten Buch verewigt werden, das in meine kleine olympische Bibliothek kommt. Denn natürlich habe ich alle Ausgaben aller Jahre. Man weiß ja nie.

