"Wir sind es der Öffentlichkeit schuldig, diese Maßnahmen in diesen herausfordernden Zeiten zu ergreifen", sagte John Coates, Vorsitzender der IOC-Koordinierungskommission für die Spiele in Tokio, am Freitag: "Darum haben wir nichts unversucht gelassen und werden auch in den kommenden Monaten nach weiteren Möglichkeiten suchen." Wie hoch die Einsparungen tatsächlich sind, sei noch nicht klar, sagte OK-Präsident Toshiro Mori.