Bereits bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro trat er für den Inselstaat in Ozeanien im Taekwondo an, 2018 bei den Winterspielen in Pyeongchang im Skilanglauf. Bei allen drei Eröffnungszeremonien lief er oberkörperfrei sowie eingeölt ein.

Trotz seiner im internationalen Vergleich sportlich limitierten Fähigkeiten kommen seine außergewöhnlichen Auftritte bei den Eröffnungsfeiern bei den Fans natürlich gut an.

Taufatofua erzählte dem englischen "Guardian", dass es nach den Rio-Spielen über 230 Millionen Suchanfragen auf Google gab, bei denen Menschen aus der ganzen Welt nach Tonga auf der Weltkarte suchten. Auf Instagram folgen dem 37-Jährigen mittlerweile über 173.000 Follower.

Olympia Tokio 2020 Erster Covid-19-Fall im Team Deutschland bei Olympia VOR 8 STUNDEN

Olympia 2021: Taufatofua ein Gesicht für Ozeanien

Taufatofua ist Unicef-Botschafter und prägt mit seiner Geschichte die Menschen. 15 Jahre lang hat er als Sozialarbeiter gearbeitet und obdachlose Kinder unterstützt.

Insbesondere für Ozeanien ist Taufatofua mittlerweile längst ein Gesicht im Sport und darüber hinaus geworden. Mit seiner Vielseitigkeit will er zudem neue Maßstäbe setzen und plant bei den Sommerspielen in Paris in drei Jahren im Sprintkajak an den Start zu gehen. Noch nie nahm ein Sportler bei Olympia in drei verschiedenen Sportarten teil.

"Wenn ich gehe und drei Olympische Spiele mache, sagt vielleicht eines der Kinder, die zuschauen: 'Ich werde das auch mal versuchen', und dann treiben sie sich selbst an. Und indem sie sich selbst anspornen, verbessern sie die Person neben sich und die Person neben ihnen", sagte Taufatofua.

Die großen Olympia-Geschichten:

Das könnte Dich auch interessieren: Olympia am Samstag live bei Eurosport: Die ersten Medaillen werden vergeben

Sexy is back! Eingeölter Taufatofua führt Tonga ins Stadion

Olympia Tokio 2020 Durant, Osaka, McIlroy: Das sind die Topverdiener bei Olympia VOR 8 STUNDEN