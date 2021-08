Olympische Spiele

Olympia 2021 - Die Top Ten der Rekorde von Tokio: Fabelzeiten und andere Bestmarken

Karsten Warholm, Tatjana Schoenmaker, Caeleb Dressel oder auch der italienische Bahnrad-Vierer der Männer in der Teamverfolgung - sie alle wurden in Tokio nicht nur Olympiasieger, sondern stellten zugleich Weltrekorde auf. Doch es waren nicht die einzigen neuen Bestmarken, die in Tokio erreicht wurden. Die Top Ten der Rekorde der Sommerspiele von Tokio.

00:03:03, 09/08/2021 Am 12:49