Mit einer Reihe von "Drehbüchern" will das IOC den unterschiedlichen Teilnehmergruppen auf die Situation vor Ort vorbereiten. In den Büchern sollen die Maßnahmen bei den Spielen für Stakeholder wie Athleten, Nationale Olympische Komitees, Medien, Betreuer und Schiedsrichter erklärt werden, "um sich selbst und andere zu schützen", hatte IOC-Präsident Thomas Bach am Mittwoch erklärt. Die erste Ausgabe der Bücher soll zeitnah veröffentlicht werden.