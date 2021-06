Publiziert 30/06/2021 Am 09:11 GMT | Update 30/06/2021 Am 09:21 GMT

Mit Britta Heidemann (Fechten), Fanny Rinne (Hockey) und Ole Bischof (Judo) stoßen drei Olympiasieger:innen zum Team Eurosport.

"Mit jedem dieser Namen verbinden die Fans unglaublich emotionale olympische Momente", sagt Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport Deutschland. "Daher freuen wir uns sehr, auf sie und ihre Expertise während der Olympischen Spiele bauen zu können. Ich habe Ole bei seinem Olympiasieg 2008 selbst an der Matte interviewen dürfen. Niemand kann die Faszination, Leidenschaft und Technik dieser Sportart besser darstellen als er."

Auch aus dem Kreis der bewährten Eurosport-Expert:innen werden einige die Olympischen Spiele Tokyo begleiten. Die Schwimm-Wettkämpfe analysiert Thomas Rupprath, im Tennis wird mit Barbara Rittner und Mischa Zverev ebenfalls ein erprobtes Duo im Einsatz sein.

Olympia Tokio 2020 "In Conversation": IOC, UNHCR und Discovery vereint für das Refugee-Team 23/06/2021 AM 15:44

"Thomas ist eines der großen deutschen Aushängeschilder im Schwimmen - sein Wort hat Gewicht. Barbara und Mischa haben in vielen Grand-Slam-Übertragungen gezeigt, wie Tennis-Matches fachkundig, unterhaltsam und mit einem tiefen Einblick ins aktuelle Startfeld vermittelt werden können", freut sich Bauer darüber, auf dieses Trio auch während der 19 Olympia-Tage zurückgreifen zu können.

Aktiv Olympia-Luft schnuppern konnten auch Steffen Fetzner (Tischtennis), der 1992 Silber im Doppel gewann, und Jan Jagla (Basketball). Ebenfalls mit Olympia-Silber dekoriert ist Wasserspringer Sascha Klein. Olympia-Neulinge hingegen sind Mirko Slomka (Fußball) und Paul Becker (Beachvolleyball).

"Alle unsere Expertinnen und Experten sind nicht nur ausgewiesene Fachleute in ihren Sportarten, sondern auch deren herausragende Botschafter. Sie können den Gelegenheitszuschauer für ihren Sport gewinnen, aber auch den Superfans detaillierte Einblicke und Analysen gewähren", sagt Bauer und macht Hoffnung auf weitere klangvolle Namen für das Eurosport-Team: "Neben dem Weltklasse-Aufgebot an festen Talents können sich die Fans regelmäßig auf hochkarätige Gäste in unseren Olympia-Shows freuen, die auch den ein oder anderen Wettbewerb live am Eurosport-Mikrofon begleiten werden."

Eurosport mit Top-Kommentatoren und -Moderatoren

Neben den zahlreichen Experten:innen setzt Eurosport auf ein erstklassiges Kommentatoren- und Moderations-Team: Während den Live-Strecken begleiten Anna Kraft, Birgit Nössing, Wolfgang Nadvornik und Oliver Sequenz die Zuschauer:innen durch das Programm in der "Medal Zone". Die beiden einstündigen Olympia-Live-Shows "Big in Japan" im Anschluss an die Action des Tages präsentieren Gerhard Leinauer und Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen täglich um 17:00 und 21:15 Uhr.

Die Zuschauer:innen können sich zudem auf viele vertraute und beliebte Eurosport-Stimmen am Mikrofon freuen. Die Leichtathletik- sowie die Turn-Wettbewerbe kommentiert Sigi Heinrich. Beim Schwimmen wird Matthias Stach im Einsatz sein, Markus Theil das olympische Tennisturnier begleiten. Karsten Migels sitzt beim Straßen-Radsport am Mikrofon, Ron Ringguth übernimmt die Bahn-Wettbewerbe und das Gewichtheben. Beim Rudern ist Rolf Kalb zu hören. Tobias Drews kommentiert die Box-Wettkämpfe. Uwe Semrau (Handball), Markus Krawinkel (Basketball) und Christoph Stadtler (Hockey) übernehmen die Teamsportarten. Und das ist nur ein kleiner Teil des über 30-köpfigen Kommentatoren-Teams, das kurz vor den Spielen in Gänze vorgestellt wird.

Namhaft ist auch das Line-Up, das Eurosport in ganz Europa an den Start schickt. Das Expert:innen-Team um Olympia-Stars wie Sir Bradley Wiggins (Großbritannien/Radsport), Carolina Klüft (Schweden/Leichtathletik) oder Alain Bernard (Frankreich/Schwimmen) kommt auf mehr 180 Teilnahmen an Olympischen und Paralympischen Spielen und sammelte dabei mehr als 90 Medaillen. In Italien und Polen baut man dabei auf die Expertise der beiden Ruder-Olympiasieger Rossano Galtarossa und Adam Korol, Finnland geht neben Silbermedaillen-Gewinner Jani Sievinen (Schwimmen) auch mit dem ehemaligen deutschen Basketball-Bundestrainer Henrik Dettmann ins Rennen und in Spanien steht der zweimalige Tour-de-France-Sieger Alberto Contador an der Spitze des Expert:innen-Teams.

Scott Young, Senior Vice President Production, Content, Eurosport, sagt: "Unser Aufgebot an weltbekannten Sportstars und Expert:innen für Tokyo 2020 ist das erfahrenste und profilierteste Team, das wir je bei einem Sportereignis an den Start geschickt haben. Das Team von Discovery wird erstklassige Einblicke gewähren, Analysen und Unterhaltung bieten und die Zuschauer:innen mit modernster Technologie bei jedem unvergesslichen Moment mitten ins Geschehen versetzen, um so das ultimative Olympia-Erlebnis für die Zuschauer:innen in ganz Europa zu bieten."

Das könnte Dich auch interessieren: Olympia in Tokio: Zeitplan, Kalender, Highlights der Sommerspiele

Olympia in Tokio: Das sind die Outfits der Deutschen

Olympia Tokio 2020 Zweiter Coronafall in Ugandas Olympia-Team 23/06/2021 AM 13:04