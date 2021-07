Baseball/Softball: Die deutschen Baseballer haben bei der EM in Bonn und Solingen die Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier verpasst und fehlen somit in Tokio. Auch die Softballerinnen sind nicht am Start.

Basketball: Beim Qualifikationsturnier im kroatischen Split lösten die Basketballer von Bundestrainer Henrik Rödl am letzten Tag vor dem offiziellen Meldeschluss beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) das Ticket für Tokio. Im Finale setzte sich das Team gegen den Favoriten Brasilien durch.

3x3-Basketball: Bei der olympischen Premiere der Streetball-Variante sind weder die Männer noch die Frauen dabei.

Beachvolleyball: Drei Teams fahren nach Tokio: Bei den Männern qualifizierten sich die Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler, bei den Frauen schafften es sogar zwei Duos. Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch sind ebenso dabei wie Karla Borger und Julia Sude.

Fußball: Die deutschen Männer haben sich bei der U21-EM für Tokio qualifiziert. Die Frauen verpassten die Sommerspiele durch ihren K.o. im WM-Viertelfinale gegen Schweden, 2016 hatten sie in Rio noch Gold gewonnen.

Handball: Nach der enttäuschenden WM in Ägypten sicherten sich die Handballer von Bundestrainer Alfred Gislason das Olympiaticket beim Heimturnier in Berlin. Die deutschen Frauen hätten für die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier bei der WM mindestens Siebte werden müssen, belegten am Ende aber Platz acht und scheiterten.

Hockey: Beide Nationalteams haben bei den Qualifikationsspielen in Mönchengladbach souverän ihre Tokio-Tickets geholt. Die Frauen setzten sich problemlos gegen Italien durch, die Männer hatten gegen Österreich keine Mühe.

Rugby: Beide Teams sind gescheitert. Die Frauen des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) schieden beim ersten Europa-Qualifikationsturnier in Kasan in der Vorrunde aus, für die Männer war in Colomiers/Frankreich im Viertelfinale Schluss.

Volleyball: Sowohl die deutschen Männer als auch die deutschen Frauen sind in Japan nicht dabei. Beide Teams schafften es bis ins Finale der Qualifikationsturniere, kassierten dann aber klare Niederlagen.

Wasserball: Das Comeback von Hagen Stamm als Bundestrainer brachte nicht den gewünschten Erfolg: Beim enttäuschenden Qualifikationsturnier in Rotterdam verpassten die Wasserballer zum dritten Mal nach London 2012 und Rio 2016 die Olympischen Spiele. Auch die Frauen scheiterten.

