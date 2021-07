"Besser Olympische Spiele ohne Zuschauer als die aktuellen Szenarien mit voll besetzten Stadien und hohem Infektionsrisiko", so Hörmann weiter.

Am Donnerstagabend (Ortszeit) hatte Olympiaministerin Tamayo Marukawa die historische Entscheidung bekannt gegeben . Nachdem die japanische Regierung den nächsten Corona-Notstand ausgerufen hatte , blieb den Organisatoren keine andere Wahl als Geister-Spiele. Erstmals in der Geschichte können Fans die Olympischen Spiele nur am Bildschirm verfolgen. Ausländische Zuschauer waren bereits im März ausgeschlossen worden.