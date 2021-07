Olympische Spiele

Trailblazers - Tommie Smith und John Carlos bei Olympia 1968: Eine Geste als Stimme des Protests

Die Bilder gingen im Oktober 1968 um die Welt: Mit schwarzem Handschuh an der erhobenen Faust und gesenktem Kopf demonstrierten die beiden amerikanischen Sprinter Tommie Smith und John Carlos bei der olympischen Siegerehrung in Mexiko-Stadt für mehr Rechte der afro-amerikanischen Bevölkerung in den USA. Obwohl sie mit ihrem Protest die Welt aufhorchen ließen, kam jene Geste nicht überall gut an.

