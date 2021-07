Olympische Spiele

Trailblazers - Yusra Mardini: Symbol der Hoffnung für Millionen Menschen

Yusra Mardini war eine von zehn jungen Athlet/innen, die 2016 an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro als Teil des IOC-Flüchlingsteams teilnahmen. Die Schwimmerin war 2015, nach Ausbruch des Bürgerkrieg in ihrem Heimatland Syrien, unter abenteuerlichen Bedingungen nach Deutschland geflüchtet. Nach ihrer Olympia-Teilnahme übernahm Mardini die Verantwortung, um für alle Flüchtlinge aufzustehen.

00:07:25, vor einer Stunde