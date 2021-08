Olympische Spiele

Olympia 2021: Höher, schneller, weiter: Die strahlendsten Rekorde und Bestleistungen in Tokio

Die Olympischen Spiele in Tokio sind Geschichte. In vielen Wettkämpfen erzielten die Athletinnen und Athleten neue Bestwerte. Besonders in der Leichtathletik hagelte es neue Weltrekorde, wie der des Norwegers Karsten Warholm über 400 m Hürden oder der Dreispringerin Yulimar Rojas aus Venezuela. Im Bahnradsport der Frauen knackte der deutsche Vierer sogar dreimal den Weltrekord.

