Olympische Spiele

Olympia 2021 - Highlights Sonntag: Zverev schreibt Geschichte, Weltrekord durch Rojas, Handballer auf Kurs

Der neunte Wettkampftag der Olympischen Spiele 2020 in Tokio ist vorbei - und es wurde Geschichte geschrieben. Alexander Zverev hat die erste Goldmedaille im Herrentennis für Deutschland gewonnen. In der Leichtathletik wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt und es gab gleich zwei Olympiasieger im Hochsprung. Dazu wurde der schnellste Mann der Welt gekürt. Die Highlights vom Sonntag in Tokio.

00:05:16, Gestern Am 14:35