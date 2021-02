Der Traum von Olympia 2032 an Rhein und Ruhr ist praktisch geplatzt - und die Art und Weise sorgt für Wirbel: Wie IOC-Präsident Thomas Bach am Mittwoch mitteilte, ist der australische Bundesstaat Queensland mit seiner Hauptstadt Brisbane der Favorit für die Sommerspiele in elf Jahren.

"Die Kommission hat der Exekutive empfohlen, für die Spiele der 35. Olympiade in einen zielgerichteten Dialog mit Brisbane 2032 und dem Nationalen Olympischen Komitee Australiens zu treten", sagte Bach am Mittwoch nach einem Treffen der Exekutive. Dieser Empfehlung sei einstimmig zugestimmt worden.

Die deutsche Initiative hatte offiziell noch keine Bewerbung in den Ring geworfen. Dennoch hatte sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstag noch optimistisch gezeigt. "Ich rechne damit, dass wir in Bälde offizieller Bewerber der Bundesrepublik für die Olympischen Spiele werden können", sagte der CDU-Vorsitzende. Andere deutsche Kandidaten werde es nicht geben. "Wir wollen 2032 die Spiele in Nordrhein-Westfalen ausrichten", bekräftigte Laschet.