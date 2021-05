Olympische Spiele

Olympic Channel: By Her Rules - Folge 04: Wie Lyla Nourtier Selbstbewusstsein aus dem Sport zog

Lyla Nourtier hatte Angst, in die Schule zu gehen, wurde gemobbt. Das Gewichtheben gab ihr nicht nur rein physisch die Kraft, mit all dem umzugehen. In der Serie "By her Rules" erzählt die Olympionikin ihre Geschichte.

00:02:03, vor einer Stunde