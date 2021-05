Olympische Spiele

Olympic Channel: Eine kenianische Motorradfahrerin erzählt in "By Her Rules" ihre Geschichte

Harmony Lucy Wanjiku Kibunja ist eine kenianische Motorradrennfahrerin, die durch ihren Sport nicht dem Drogensumpf entkommt und ein aufregendes Leben in Südafrika beginnt. In der vierten Folge von "By Her Rules" teilt sie ihre Geschichte.

00:02:27, vor einer Stunde