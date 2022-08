Hans-Jochen Vogel staunte nicht schlecht, als am 28. Oktober 1965 plötzlich Willi Daume in seinem Büro stand und auch gleich zur Sache kam. München, sagte der damalige NOK-Präsident, solle sich um die Olympischen Spiele bewerben. Vogel, damals Oberbürgermeister, wusste erst mal nicht, was er sagen sollte: "Ich war sprachlos", erinnerte sich der 2020 verstorbene SPD-Politiker im Juli 2014 in einem Interview mit dem "SID".

Die Olympischen Spiele zu bekommen, das lag außerhalb jeglicher Vorstellungskraft, die Vogel aufbringen konnte. Seine Bedenken wogen schwer: Seit Kriegsende waren gerade 20 Jahre vergangen, München trug bis dahin den unseligen Titel "Hauptstadt der Bewegung", die Berührung zwischen Hitler und der Stadt in der Entwicklungsgeschichte des Nationalsozialismus war nicht zu leugnen.

Daume, verstorben 1996, ließ nicht locker, argumentierte, dass das IOC bereit sei, nach Italien mit Rom (1960) und Japan mit Tokio (1964) auch dem dritten Kriegsverlierer ein Zeichen zu geben. Zumal das IOC unter Präsident Avery Brundage (USA) im Frühjahr 1965 auch entschieden hatte, dass die DDR bei den Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt zum ersten Mal eine eigene Mannschaft stellen durfte.

Vogel erkannte die Chancen umgehend, erbat sich aber drei Tage Bedenkzeit. Innerhalb dieser drei hektischen Tage musste ja erst mal geklärt werden: Können wir das, bekämen wir das alles rechtzeitig hin? Und, ganz wichtig für Vogel: Wie können wir ein Gegenbild liefern zu den von den Nazis missbrauchten Sommerspielen 1936 in Berlin? Er wusste sofort: Es müssen "heitere" Spiele werden.

Architektur-Wettbewerb für Olympiapark

Nach drei Tagen sagte der Visionär Vogel zum Visionär Daume: Ja, wir wollen. Was danach geschah, das ist heute unvorstellbar. Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am 31. Dezember 1965 wurde in Windeseile ein Konzept erstellt - da war aber noch nicht mal der Architekturwettbewerb für den heute einzigartigen Olympiapark ausgeschrieben. Dieser wurde erst 1967 durchgeführt.

Daume jedenfalls behielt mit seiner Einschätzung der sportpolitischen Großwetterlage recht. Am 26. April 1966 setzte sich die Münchner Bewerbung bei der 65. Sitzung des IOC in Rom gegen Detroit, Madrid und Montreal durch - mit der absoluten Mehrheit von 31 Stimmen. Zuvor hatte Vogel sechs Minuten lang frei auf Englisch gesprochen, Daume drei Minuten auf Französisch.

Frei von Komplikationen verlief der Tag in Rom nicht. IOC-Präsident Brundage forderte, die Mannschaft der DDR dürfe nicht diskriminiert werden. Die Bundesregierung wollte sich dazu nicht schriftlich verpflichten, Grund war die "Hallstein-Doktrin", nach der die BRD die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur DDR als "unfreundlichen Akt" wertete. Vogel und Daume retteten die Situation.

Olympiapark in vier Jahren fertig

Was München danach auf die Beine stellte, bleibt eine atemraubende Leistung. Bürokratische Hürden schien es nicht zu geben. Der gesamte Olympiapark wuchs innerhalb von nur vier Jahren aus dem Oberwiesenfeld, gegenüber entstand das Olympische Dorf als autarke Kleinstadt in der Stadt, die U-Bahn wurde im Mai 1972 zwei Jahre früher freigegeben als geplant.

Den Olympiapark als designiertes Weltkulturerbe hätte es dabei fast nicht gegeben. Das am Ende siegreiche Modell des Stuttgarter Büros Behnisch und Partner deutete das legendäre Zeltdach nur mit einem Damenstrumpf an, es schien baulich und finanziell nicht realisierbar. In der zweiten Sitzungsrunde der Jury siegte nicht zuletzt der Mut von Vogel, das Außergewöhnliche zu wagen.

Vogel: Attentat war "schwarzer Schatten über diesen fröhlichen Spiele"

Viele Visionen von Vogel und Daume wurden Realität, eine nicht: Das Attentat palästinensischer Terroristen auf die israelische Olympia-Mannschaft am 5. September 1972 sei "wie ein schwarzer Schatten über diese fröhlichen Spiele" gefallen, sagte er im Juli 2014 im "SID"-Interview. Zeit seines Lebens hat er den Anschlag sofort angesprochen, wenn er zu den Spielen in München befragt wurde.

Und doch legte Vogel auch Wert darauf, das Erbe von München nicht auf den Terror zu reduzieren. "So wichtig es ist, den 5. September zu erwähnen, wenn über die Spiele 1972 gesprochen wird, ist es doch insgesamt ein positiver Eindruck, sind es positive Nachwirkungen, die geblieben sind."

(SID)

